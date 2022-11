Fantasia célèbre son adhésion honoraire à SGRho, fracasse Twitter

Félicitations ‘Tasia!

Étoile SANG&B Fantaisie ne pourrait pas être plus heureux de rejoindre Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. en tant que membre honoraire aux côtés du chanteur nominé aux Grammy Awards Alexis JonesProducteur d’événements nominé aux Emmy Awards Yvonne Mcnairet le responsable mondial des communications d’OSMO Shawn-Smith le dernier jour du mois des fondateurs du centenaire.

La chanteuse lauréate d’un Grammy rayonnait de joie dans des vidéos virales où elle célébrait sa nouvelle jolie fraternité caniche.

“Vous n’avez aucune idée du temps que j’ai attendu pour partager cette nouvelle !! elle a écrit sur Instagram. “J’ai été officiellement intronisé en tant que #SigmaGammaRho honoraire 💙🐩💛. #D9 #sorority #prettypoodle MERCI… Je suis ravi.

Entourée de sorors, ‘Tasia s’est amusée dans son nouvel attirail bleu et or qui ne manquera pas de grandir avec le temps.

Et oui, elle a mangé la célèbre promenade « Shake That Monkey » du SGRho qui a rendu les fans fous.

Barrino rejoint une liste sans cesse croissante de célébrités honorifiques SGRhos, y compris MC Lyte, Prix ​​Kelly, Marsha Ambrosius, Wendy Rachel Robinsonet Nicci Gilbert.

L’organisation légendaire a récemment célébré son centenaire marquant où des milliers de SGRhos se sont réunis pour des festivités passionnantes qui comprenaient un concert étoilé mettant en vedette Charlie Wilson, Kirk Franklin, Doug E. Fraiset plus.

“Il y a beaucoup d’énergie, beaucoup de bonheur, dit Rasheeda S. LibertéGrand Basileus International, dans un interview avec Forbes. « Il y a une excitation grandissante dans la fraternité. Nous avons construit une confiance extrême pour l’excellent travail que nous avons accompli au cours des 100 dernières années en tant qu’organisation autonome composée principalement de femmes de couleur. Nous sommes simplement extrêmement excités pour cette période merveilleuse de l’histoire de Sigma Gamma Rho.

Dites-nous ci-dessous et jetez un coup d’œil à l’hystérie de Twitter sur le statut honorifique de SGRho de ‘Tasia’.