Fantasia Barrino éblouit dans la première séquence – Hollywood Life

La couleur violette va à nouveau inspirer le public lorsque le remake musical sortira en salles le jour de Noël. Le 22 mai, Warner Bros. a publié la bande-annonce du prochain film mettant en vedette Idole américaine gagnant Fantaisie Barrino dans son premier rôle au cinéma.

La première bande-annonce montre la force du lien entre Celie et sa sœur, Nettie. Ils sont séparés à l’adolescence, et Celie n’a jamais oublié sa sœur à l’âge adulte. Quand elle est plus grande, Shug Avery prend Celie sous son aile. La séquence présente Fantasia montrant sa voix incroyable.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





La bande-annonce du réalisateur Blitz BazawuléLe remake musical de a été présenté pour la première fois au public au CinemaCon en avril. Oprah Winfrey, qui a joué Sofia dans le film de 1985 et est productrice du remake de 2023, était là avec Blitz pour présenter les images. Oprah a décrit le film à venir comme une « célébration de la fraternité » qui a à la fois un « réalisme magique » et une « bonté familiale saine et merveilleuse », selon IndieWire. « Ils sont des survivants à cause de leur force intérieure, et c’est ainsi que Celie trouve surtout sa voix », a également déclaré Oprah. « Et dans ce film, mon garçon a-t-elle une voix. »

La couleur violette étoiles Fantaisie, Colman Domingo, Taraji P. Henson, Corey Hawkins, Danielle Brooks, HER, Ciara, Halle Bailey, David Alan Grieret Aunjanue Ellis. Oprah est l’un des producteurs aux côtés Steven Spielbergqui a réalisé le film de 1985. Quincy Jonesqui a composé la musique du film précédent, est également producteur.

Le prochain film est un remake sur grand écran de la comédie musicale primée aux Tony Awards basée sur Roman d’Aliceroman de 1982. Les projets racontent tous l’histoire d’une femme noire nommée Celie qui vit dans le sud rural au début des années 1900. Le premier film basé sur La couleur violette est sorti en 1985 et mettait en vedette Oprah, Whoopi Goldberg, Margaret Averyet Danny Glover. Il a été nominé pour 11 Oscars, dont celui du meilleur film, de la meilleure actrice pour Whoopi et de la meilleure actrice dans un second rôle pour Oprah, mais n’a remporté aucune des catégories.

Plus d’actualités sur Oprah Winfrey :

Lien connexe En rapport: ‘Flamin’ Hot’: Le casting, la date de sortie et plus à savoir sur le film Cheetos d’Eva Longoria

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.