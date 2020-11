Fantasia Barrino attend son premier enfant avec son mari Kendall Taylor

L’ancienne “American Idol” et son mari, Kendall Taylor, ont annoncé qu’ils avaient un bébé en route lors d’une session Instagram Live mardi.

Barrino a fait référence à la Bible, disant qu’elle avait des problèmes de fertilité et s’est tournée vers la prière pour l’aider.

“Continuez à essayer et vous concevrez”, a déclaré Barrino à ses fans.

Elle s’est ensuite levée pour révéler sa bosse de bébé.

Taylor lui a embrassé le ventre en disant: “Écoute-moi, un petit bébé Taylor en route dans ces rues.”

Les deux ont également montré un sac à couches Dior.

Le bébé est le premier pour Barrino et Taylor. Barrino a deux enfants de relations précédentes, Dallas Xavier, 8 ans, et Zion Quari, 19 ans, et Taylor a un fils nommé Treyshaun.