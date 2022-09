Fans Riot After Lil Baby annule la performance du festival

Le week-end dernier, les fans de Vancouver ont assisté au Breakout Festival en anticipant une performance de l’un des rappeurs les plus en vogue du jeu Lil Baby. Le problème au festival a commencé lorsque Lil Baby est tombé sous le mauvais temps et était trop malade pour se produire et n’a pas pu se rendre au festival pour sa performance prévue. Lil Baby a été ininterrompu au cours des dernières années et a récemment participé à une tournée nord-américaine avec Chris Brown. En plus de cela, il travaille dur pour terminer son prochain album Ce n’est que moi sortie prévue le 14 octobre. En réponse, les fans auraient commencé à se révolter en détruisant des tentes et d’autres structures du festival.

Lil Baby présente des excuses après avoir manqué une représentation du festival qui aurait provoqué une émeute

La dernière chose à laquelle on aurait pu s’attendre de son annulation était qu’une émeute éclate, mais malheureusement, c’est exactement ce qui s’est passé.

“Après l’annonce que la tête d’affiche du BreakOut Festival ne se produirait pas, les fans ont transformé leur déception en colère, causant des dommages importants à l’amphithéâtre PNE et à certaines parties de Hastings Park”, ont déclaré les organisateurs dans un communiqué. “Pour le moment, notre première priorité est la sécurité et le bien-être de notre personnel, car beaucoup ont été profondément affectés par la réaction des clients et le comportement qui s’en est suivi.”

Lil Baby a finalement fini par sauter sur Instagram pour présenter des excuses aux fans contrariés d’avoir raté sa performance. Même avec les excuses, il ne peut pas contrôler les actions des fans, mais qui aurait cru que Vancouver s’était effondré comme ça ?

Vous pouvez lire ses excuses ci-dessous.