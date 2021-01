TOKYO: L’une des plus grandes questions sans réponse sur les Jeux olympiques de Tokyo concerne les fans.

Y en aura-t-il de l’étranger? Et les fans de toute sorte seront-ils autorisés dans les stades extérieurs ou les petites arènes intérieures?

Naturellement, nous examinons de nombreux scénarios différents, donc aucun spectateur n’est l’une des options, a déclaré jeudi le président du comité d’organisation Yoshiro Mori après un appel vidéo avec le président du CIO, Thomas Bach. Nous ne voulons pas organiser les matchs sans spectateurs, mais en termes de simulations, nous couvrons toutes les options.

Le Comité international olympique et les organisateurs de Tokyo déploieront la semaine prochaine leur Playbook, un plan détaillé sur la manière d’organiser les jeux pendant une pandémie. Il établira des règles strictes pour des milliers d’athlètes arrivant au Japon, sur le fait d’être isolés dans des bulles, puis de quitter le pays dès qu’ils auront terminé la compétition.

Le journal Nikkan Sports, sans citer de sources, a déclaré que les organisateurs devraient annoncer bientôt que les supporters étrangers ne seront pas autorisés à y assister. Le ministre olympique Seiko Hashimoto a déclaré plus tôt dans la semaine que la décision serait annoncée au printemps.

Les 15 400 athlètes olympiques et paralympiques seront gardés dans une bulle stérile à Tokyo. Mais des milliers d’autres ne le seront pas, y compris les juges, les fonctionnaires, les VIPS, les sponsors, les médias et les diffuseurs.

Les fans sont les plus problématiques et les plus risqués, les Jeux olympiques se présentant principalement comme un événement télévisé. L’argent de la télévision est essentiel pour le CIO, qui tire 75% de ses revenus de la vente des droits de diffusion.

Le comité organisateur local devait recevoir 800 millions de dollars de la vente de billets, sa troisième source de revenus. Tout déficit sera probablement compensé par une entité gouvernementale japonaise.

Mori a décrit son appel avec Bach accompagné du PDG de Tokyo, Toshiro Muto, comme une sorte de discours d’encouragement. Le CIO et Tokyo tentent tous deux d’aller de l’avant, dévoilant leurs plans et essayant de balayer les rapports répétés d’une annulation imminente.

Le président Bach nous a fait part de sa position ferme et cela a été un grand encouragement pour nous, a déclaré Mori. Et nous sommes reconnaissants. C’est ce que je lui ai dit. C’était essentiellement le sujet principal de la conversation d’aujourd’hui.

Mori n’a pas été en mesure de répondre clairement à une question d’un journaliste japonais qui a demandé ce qu’il voulait dire quand il dit que Tokyo organisera des jeux sécurisés.

Les sondages d’opinion au Japon montrent que le public est contre la tenue des Jeux olympiques, environ 80% d’entre eux disant qu’ils devraient être reportés ou annulés.

Tout le monde espère être en sécurité, a répondu Mori. Personne ne monte dans un train dans l’espoir de rencontrer un accident.

Mori et Muto ont déclaré que Bach avait posé des questions sur les déploiements de vaccins au Japon, qui sont attendus pour les travailleurs de la santé en février et bien plus tard pour la population générale.

Le CIO a déclaré qu’il n’obligerait pas les participants entrant au Japon à se faire vacciner, mais il encourage la vaccination volontaire. Bach a également déclaré que les jeunes athlètes ne devraient pas être une priorité devant les travailleurs de la santé et les personnes âgées.

Il est souhaitable que de nombreuses personnes soient vaccinées et cela aura des avantages positifs, a déclaré Muto. Mais nous avons eu des discussions sur le principe que les jeux peuvent se dérouler sans vaccins.

L’ancien vice-président du CIO, Dick Pound, a été fortement repoussé lorsqu’il a déclaré ce mois-ci que les athlètes devraient être une priorité pour un événement international de cette envergure, de ce caractère et de ce niveau. Je ne pense pas qu’il y aurait une sorte de tollé public à ce sujet.

___

Plus de sports AP: https://apnews.com/apf-sports et https://twitter.com/AP_Sports