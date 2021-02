Fans, mais pas d’encouragements, pour le relais de la flamme olympique retardé

Les spectateurs seront autorisés à aligner le parcours lorsque la flamme olympique commencera son relais retardé à travers le Japon le mois prochain, ont annoncé jeudi les organisateurs, mais les acclamations seront strictement interdites.

Le relais de la torche a été abandonné quelques jours à peine avant son coup d’envoi l’année dernière lorsque les responsables japonais et olympiques ont pris la décision sans précédent de reporter Tokyo 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

Malgré des inquiétudes persistantes quant à la sécurité de la tenue des Jeux cet été, les organisateurs affirment que l’événement massif peut se dérouler et que le relais de la torche débutera comme prévu le 25 mars.

« La situation de l’infection variera d’une région à l’autre, nous devons donc en tenir compte et il sera très important d’avoir une approche méticuleuse », a déclaré le président de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, aux journalistes.

«Nous voulons obtenir la compréhension des gens dans tous les domaines et connecter tout le pays sous le concept de relais de la torche« Hope Lights Our Way ».»

Hashimoto a déclaré plus tard qu’elle espérait qu’une décision sur le nombre de fans autorisés à entrer dans les arènes olympiques serait prise au moment où le relais de la flamme commence. Les organisateurs avaient précédemment déclaré qu’il serait pris «au printemps».

« Je pense que nous devons avoir une indication de la façon dont les choses se passent au moment où le relais de la flamme commence », a déclaré les médias locaux.

Le relais de la torche partira d’un site symbolique à Fukushima, soulignant le rôle de Tokyo 2020 dans ce que le Japon a surnommé les «Jeux olympiques de la reconstruction» – après le tremblement de terre, le tsunami et la catastrophe nucléaire de 2011.

Mais le relais sera une affaire beaucoup plus sobre que d’habitude.

Les spectateurs seront autorisés à regarder la flamme passer, mais ils devront porter des masques, éviter la foule et n’assister qu’à des segments du relais près de leur domicile.

«Ils doivent soutenir par des applaudissements ou en utilisant des biens distribués plutôt qu’en criant ou en applaudissant», préviennent les lignes directrices, ajoutant que la distance sociale doit être maintenue.

«Les segments de relais individuels seront suspendus s’il y a un risque de surpeuplement», ajoutent les lignes directrices.

La participation aux lieux de célébration le long de certaines parties du parcours se fera sur réservation uniquement pour limiter le nombre.

Et des informations sur les porteurs de flambeau qui courront quelles sections ne seront publiées qu’à la dernière minute pour éviter que les foules ne se rassemblent pour regarder les coureurs de célébrités.

« Très difficile » d’avoir des coureurs étrangers

«Nous n’essayons pas de décourager les gens de venir regarder», a déclaré Teruhiko Okada, directrice générale du bureau du relais de la flamme de Tokyo 2020. «Le plus important est d’éviter les zones bondées.»

Les porteurs de flambeaux pourront courir sans masque – une nouvelle qui sera probablement bien accueillie par ceux qui courront dans les dernières étapes lorsque la chaleur estivale féroce du Japon aura commencé.

Les coureurs et le personnel devront tenir des dossiers de santé détaillés dans les deux semaines précédant leur participation et éviter les activités à risque – y compris manger au restaurant ou aller dans des endroits bondés.

Mais les organisateurs affirment que le relais ne sera pas automatiquement arrêté si un coureur qui a participé plus tard obtient un résultat positif, et que la «politique de base» est de continuer à moins qu’il n’y ait un cluster à grande échelle.

Environ 300 coureurs de l’extérieur du Japon devaient participer l’année dernière – mais les organisateurs ont déclaré qu’il serait désormais «très difficile» pour eux de participer. Les frontières du Japon sont fermées à presque toutes les arrivées étrangères dans le cadre des mesures de contrôle des virus du pays.

Certaines régions du Japon sont actuellement en état d’urgence virale qui devrait être levée d’ici le 7 mars, certaines régions pouvant sortir de la mesure plus tôt.

Les directives préviennent que des segments du relais pourraient être suspendus si la mesure est réimposée dans les zones où le relais de la torche aura lieu.

Le relais devrait visiter chacune des 47 préfectures du Japon, mais il y a une certaine opposition.

Tatsuya Maruyama, gouverneur de la préfecture de Shimane, à faible densité de population, dans l’ouest du Japon, a averti qu’il pourrait annuler les événements si la situation du virus ne s’améliorait pas, et a rencontré des responsables du gouvernement à Tokyo pour répéter ses préoccupations, selon les rapports.

L’ouverture des Jeux est prévue le 23 juillet et les organisateurs ont décrit les directives relatives aux virus qui, selon eux, permettront à l’événement de se dérouler en toute sécurité.

Les décisions finales sur certains éléments clés restent en suspens, le chef du CIO, Thomas Bach, déclarant hier qu’une décision d’autoriser ou non les spectateurs étrangers pourrait venir en avril ou en mai.