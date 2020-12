Le PGA Tour prévoit de lancer la nouvelle année avec les spectateurs. Il n’y en aura pas beaucoup. Et les vues, tout aussi époustouflantes à Kapalua que partout ailleurs, seront limitées.

Cela n’a pas donné le ton pour le reste du swing de la côte ouest, où trois tournois ont déjà annoncé qu’il n’y aurait pas de spectateurs, dont deux sont des événements pro-am.

Le AT&T Pebble Beach Pro-Am a été le plus récent à annoncer un événement sans spectateur du 11 au 14 février, bien qu’il continuera d’être pro-am des titans d’entreprise, des artistes et des athlètes.

Malheureusement, notre 21e événement sera différent de toutes les éditions précédentes du tournoi car le comté de Monterey reste à un niveau qui n’autorise pas le public en direct lors d’événements professionnels en Californie, a déclaré Steve John, PDG de la Monterey Peninsula Foundation.

Cela fait suite aux décisions prises par The American Express dans le désert californien, le Farmers Insurance Open à Torrey Pines et le Sony Open à Honolulu.

Un nombre limité de billets est disponible pour le Tournoi des Champions Sentry. L’Open de Houston avait une limite de 2000 par jour en novembre, ce qui en fait le premier événement national du circuit de la PGA avec des spectateurs. Kapalua ne publie pas le nombre de ventes de billets, bien que les organisateurs n’attendent pas plus de 200 ou 300 personnes environ.

L’Aloha Club (900 $ pour quatre jours de tournoi) offre une vue imprenable sur le 18e trou et le neuvième green, et comprend la nourriture, les boissons et le stationnement. Le Kama’aina Aloha Club est un billet d’une journée (125 $) qui offre une vue sur le 18e trou et un endroit pour acheter de la nourriture et des boissons.

Les deux billets ne donnent pas accès au reste du cours de plantation.

Le plus fort de tous les événements de la PGA Tour, le Phoenix Open tente toujours de mettre sur pied un plan de fans, sauf qu’il ne se rapprochera pas des 600000 fans ou plus qu’il attire généralement au cours de la semaine.

Scott Jenkins, le président du tournoi pour 2021, a déclaré à Golf Digest que le plan était de construire une structure d’un étage pour les fans sur le 16e trou par 3, plutôt que de représenter des sièges de stade. Il a décrit la situation comme fluide.

J’ai arrêté de prédire l’avenir dans notre monde COVID, a déclaré Jenkins à Digest. «J’adore avoir des fans. Les gens étaient ouverts. «Nous comprenons également que la sécurité de nos fans, joueurs et bénévoles est de la plus haute importance.

DON HBCU

Le PGA Tour a fait don de 500 000 $ à cinq collèges et universités historiquement noirs dans le cadre de son intention de faire partie de la solution pour améliorer la culture raciale dans la société.

Cela équivaut à un don de 100 000 $ au golf féminin dans l’État du Delaware; golf pour hommes et femmes dans l’état du Tennessee; golf masculin et féminin à l’Université Wilberforce de l’Ohio; et le Bowie State Golf Classic, un événement de golf annuel parce que l’école du Maryland n’a pas d’équipe de golf.

L’autre était à Prairie View A&M, et les 100 000 $ pour l’équipe de golf masculine et féminine sont crédités à Mack Pops Champ. C’est le défunt grand-père de Cameron Champ, qui a fait don de 40 000 $ par l’intermédiaire de sa fondation le mois dernier pour créer deux bourses de golf au nom de Macks.

LA SALLE ATTEND

Tiger Woods a dû attendre 19 mois pour tenter de défendre son titre au Masters, donc attendre deux ans pour être inclus dans le World Golf Hall of Fame ne devrait pas être un problème.

Woods, le commissaire à la retraite de la PGA Tour Tim Finchem, quatre fois championne majeure de la LPGA Susie Maxwell Berning et le développeur et pionnier du parcours de golf Marion Hollins ont été élus au Players Championship en mars, deux jours avant la fermeture du terrain de golf en raison COVID-19[feminine pandémie.

La cérémonie d’introduction était prévue pour 2021, probablement pendant le championnat des joueurs. Maintenant, il passe à la même semaine en 2022. L’une des préoccupations était l’état de la pandémie et si les fans ou combien seront admis pendant le swing en Floride.

«Compte tenu des incertitudes de la COVID-19[feminine pandémie, le report de la cérémonie d’un an nous donnera une meilleure chance de reconnaître et d’honorer correctement cette classe importante, a déclaré Greg McLaughlin, PDG de la World Golf Foundation.

LA RACE POUR LA CANNE

Patrick Reed a la chance d’entrer dans l’histoire de l’European Tour en tant que premier Américain à remporter ce qu’on appelle maintenant la Race to Dubai. Il en va de même pour Collin Morikawa, le vainqueur de 23 ans du championnat de la PGA, qui n’a pas encore joué en Europe continentale.

Ils font partie des cinq meilleurs joueurs à participer au championnat DP World Tour à Dubaï à la fin de la saison, avec Reed 460 points devant Tommy Fleetwood et Morikawa derrière 546 points.

Reed a atteint le sommet de cette saison écourtée par une pandémie avec une victoire au championnat du monde de golf à Mexico, une troisième place au championnat BMW PGA à Wentworth, ainsi qu’une paire de 13e place dans les majors (PGA, US Open) et un égalité pour le 10e au Masters.

Bien qu’aucun Américain n’ait jamais été en tête de la liste des points du circuit européen, il est rare que quiconque en dehors de l’Europe remporte le trophée Harry Vardon. Seuls cinq joueurs nés hors d’Europe ont gagné, le plus récemment Ernie Els d’Afrique du Sud en 2003 et 2004. Retief Goosen a gagné les deux années précédentes. Bobby Locke a remporté trois victoires (1946, 1950 et 1954), tandis qu’un quatrième sud-africain, Dale Hayes, a gagné en 1975.

Le seul autre gagnant de l’extérieur de l’Europe était Greg Norman d’Australie en 1982.

RÉSOUDRE DIMANCHE

Justin Thomas n’a pas terminé pire qu’une égalité pour la 12e place lors de ses six derniers tournois remontant au Tour Championship et incluant l’US Open et les Masters. Le plus récent était un tirage au sort pour la 12e place à la Mayakoba Golf Classic, mais il a quitté le Mexique avec des questions sur son week-end.

J’ai joué vraiment horriblement, pour être honnête, les trois, quatre, cinq derniers dimanches avaient une chance de gagner, a-t-il déclaré. Je dois donc le découvrir.

Il était à cinq tirs derrière à Shadow Creek et a terminé avec un 74 dans la CJ Cup pour terminer 12 tirs derrière. À Sherwood pour le championnat Zozo, son avance d’un coup est passée d’un coup derrière lorsqu’il a tiré 69. Ses problèmes au Masters sont venus plus samedi, alors qu’il prenait part à l’avance de 36 trous et avait tiré 71, en tournant six. coups derrière Dustin Johnson. Et il est allé quatre tirs derrière le tour final à Mayakoba après un 62 samedi, seulement pour tirer 69 et terminer six fois.

Ce n’est pas mal du tout. Il se donne des opportunités. Il a été envahi par un double bogey au 10e trou à Mayakoba dimanche.

Un élan, même avec un mauvais tour, a terminé dans le top 5, a déclaré Thomas, qui a ouvert avec un 72. Beaucoup de points positifs à regarder, mais certainement pas satisfait de la façon dont la semaine s’est déroulée.

PLONGÉES

NBC ajoute un autre caddie à son équipe de diffusion de golf. John Wood, qui a travaillé pour la dernière fois pour Matt Kuchar, dirigera les émissions de Golf Channel et sélectionnera des tournois sur NBC. Il commence par Kapalua. Jim Bones Mackay travaille principalement sur les événements NBC. … July Inkster, huitième en 2003, est la dernière championne défensive de l’US Women’s Open à terminer dans le top 10.… David Howell, double joueur de la Ryder Cup, a été nommé sur le circuit européen planche.

ÉTAT DE LA SEMAINE

La victoire d’Angela Stanford dans le Volunteers of America Classic n’était que la quatrième fois au cours des 10 dernières années qu’un joueur dans la quarantaine remportait le LPGA Tour. Stanford l’a fait deux fois.

DERNIER MOT

Je ne sais pas si je pourrais dire cela sans être condamné à une amende. Brooks Koepka, lorsqu’on lui a demandé de décrire son année.