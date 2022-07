Fans improbables de la décision de la Cour suprême sur les armes à feu : les défenseurs publics

“L’affaire de la Cour suprême a certainement changé la donne”, a-t-il ajouté. « La question est de savoir quelle est son application à l’arrestation, aux poursuites et au jugement au jour le jour à New York et dans l’État de New York. Et, franchement, à travers le pays.

Mais jusqu’à présent, les juges n’ont pas été influencés. Dans le Bronx, un juge, Ralph Fabrizio, a noté qu’un accusé accusé de possession criminelle au troisième degré d’une arme n’avait pas démontré ni même affirmé qu’il avait demandé une licence pour transporter un Smith and Wesson semi-automatique 9 mm chargé.

La Cour suprême, a écrit le juge Fabrizio, “n’a pas magiquement décriminalisé les actes d’individus qui ont choisi de violer la loi de l’État en s’armant et en portant et en cachant toutes les armes à feu qu’ils voulaient dissimuler, quand et où ils voulaient le faire, sans prendre la peine d’appliquer pour une licence. »

D’autres juges ont été plus concis. Margaret Clancy, également du Bronx, a écrit dans une décision d’une page sur une requête similaire : “Ceci est absolument incorrect.”