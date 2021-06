Fans de Samsung, votre mois d’août s’annonce très bien cette année

Nous sommes inhabituellement excités pour le prochain Montre Galaxy 4, grâce à l’équipe entre Samsung et Google pour la nouvelle plate-forme portable unifiée qui devrait être lancée avec l’appareil. C’est essentiellement la renaissance des appareils portables pour les utilisateurs d’Android, alors pourquoi ne pas s’en réjouir ? Et bien sûr, tout le monde devrait savoir à quel point nous sommes excités pour le Galaxy Z Fold 3, une suite au le téléphone de canapé ultime au monde.

Je mentionne tout cela parce que selon une source de Technologie de la page d’accueil, nous avons maintenant quelques dates que nous pouvons marquer sur le calendrier pour lesquelles nous pourrons nous familiariser avec ces appareils. Comme détaillé, le Galaxy Watch 4 commencera à être expédié le 11 août, tandis que le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3 seront disponibles le 27 août. Pour être clair, ce sont des dates de lancement, pas la date d’annonce qui sera définitivement être en avance sur les dates susmentionnées.

Comme je l’ai dit, la Galaxy Watch 4 devrait être sur le radar de tout le monde. Nous nous attendons à voir notre premier bon aperçu de la nouvelle plate-forme plus tard ce mois-ci, et si tout se passe bien, les gens feront la queue pour essayer le système d’exploitation Wear mis à niveau sur le nouveau matériel de Samsung. En ce qui concerne le Z Fold 3 et le Z Flip 3, il n’y a pas grand-chose à dire à part que Samsung continue d’améliorer les conceptions et, espérons-le, de faire baisser les prix. Si la forte baisse de prix des pliables Samsung est exacte, c’est important pour amener plus de gens dans la vie pliable.

11 août et 27 août. Marquez vos calendriers.

