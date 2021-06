Fans de pixels, préparez-vous pour le mois d’août

Juste à temps, le Pixel 5a de Google est maintenant prévu pour le lancement en août prochain, selon les dernières nouvelles de Bloomberg. Ce délai le met sur la bonne voie, car le Pixel 4a de l’année dernière est également arrivé en août. Pendant ce temps, Google a à peu près confirmé tout cela en avril lorsqu’ils ont essayé de convaincre le monde que le téléphone lui-même n’était pas complètement en conserve.

Ce n’est en aucun cas une confirmation de Google ou même une citation de sources de l’industrie, mais c’est quelque chose. La dernière fois que nous avons entendu parler du Pixel 5a concernait sa caméra arrière, car Google a en fait présenté un exemple de prise de vue de l’appareil. Alerte spoiler : cela ressemble à un échantillon d’appareil photo Pixel.

Nous vous tiendrons bien sûr au courant de tout nouveau grondement Pixel que nous entendrons ou verrons. Ce sont des temps passionnants qui nous attendent. Pixel 5a. Pixel 6. Et tout ce que nous attendons de Google et de la société pour annoncer plus tard cette année.

Accrochez-vous.

// Bloomberg