Fans de manga : la nouvelle application de synchronisation à 2 $ de Viz Media publie des chapitres en anglais et en japonais

Viz Media, le plus grand distributeur de mangas en Amérique du Nord, a dévoilé une nouvelle application, Viz Manga, qui héberge des versions anglaises de mangas japonais populaires de Shogakukan et Shueisha. Ce lancement marque la première fois que des traductions anglaises seront disponibles simultanément avec les éditions japonaises de ces éditeurs sur une plateforme numérique. Et les fans peuvent y accéder pour seulement 2 $ par mois.

Viz vise à créer une option pratique pour répondre à la demande en Amérique du Nord, où l’attente peut parfois durer jusqu’à deux ans pour qu’une série de mangas soit publiée en anglais. Cette décision contribuera également à lutter contre le piratage et à garantir que les auteurs et les créateurs reçoivent un crédit approprié. Illégal « scanlations » sont devenus courants et ont créé un marché pour les fans impatients à la recherche de traductions non officielles de leur manga préféré. Alors que Viz lancera la sortie de l’application avec des œuvres de Shogakukan et Shueisha, les lecteurs peuvent compter sur des titres d’autres maisons d’édition à l’avenir.

Les abonnés peuvent parcourir plus de 10 000 chapitres sur l’application, qui est disponible pour Android et iOS. Viz Manga propose 15 titres qui sont proposés en anglais pour la première fois, y compris les dernières sorties de Rumiko Takahashi, Haro Aso et Tomohito Oda. En prime, les trois derniers chapitres de ces 15 ouvrages seront accessibles gratuitement.

Viz Media

Les fans de manga peuvent également puiser dans Yashahime: Princess Half Demon et des titres de créateurs comme Junji Ito, Inio Asano, Arina Tanemura et Taiyō Matsumoto. Voici un exemple de ce que vous trouverez dans la bibliothèque Viz Manga :

Zom 100 : Liste des morts

Mao

Affaire classée

Insomniaques après l’école

Komi ne peut pas communiquer

Lagon noir

GYO

Persona 5

Emmène-moi sur la lune

Princesse endormie dans le château du démon

Viz prévoit de publier des chapitres hebdomadaires de chaque éditeur en même temps qu’ils apparaissent au Japon, permettant aux abonnés de choisir parmi différents genres comme la fantaisie, la vie scolaire, la comédie, l’horreur, les LGBTQ et le drame. Les utilisateurs ont la possibilité de marquer leurs favoris, de télécharger des titres, de faire des achats et de synchroniser du contenu sur plusieurs appareils.

Un aperçu des fonctionnalités offertes par Viz Manga. Viz Media

Ce n’est pas la première entrée de l’entreprise dans le monde des applications. Une itération précédente d’une application manga Viz permettait aux utilisateurs d’acheter des volumes individuels, tandis que cette nouvelle version permet aux abonnés d’accéder à l’ensemble de la bibliothèque – pour un prix unique. Viz Media possède également l’application Shonen Jump, et le catalogue combiné entre les deux services s’élève actuellement à environ 25 000 chapitres, et d’autres à venir.

Pour les fans de manga « streaming », la bibliothèque numérique de Viz Manga peut être une option attrayante sur un marché où les gens sont avides de traductions en anglais. Ses plus grands rivaux en ce moment sont Crunchyrollle service de manga numérique de et la prochaine plateforme en anglais de Kodansha, K Manga.