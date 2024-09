Fanny Hauser nommée directrice de la Kunsthalle de Zurich

Fanny Hauser, curatrice d’origine viennoise, a été nommée directrice de la Kunsthalle de Zurich. Elle succède à Daniel Baumann, qui quittera le musée après dix ans pour se consacrer à des projets de conservation de manière indépendante. Fanny Hauser prendra ses nouvelles fonctions en janvier 2025.

Actuellement directeur adjoint du Ludwig Forum d’Aix-la-Chapelle, en Allemagne, Hauser quitte la fondation d’art moderne un peu plus de deux ans après avoir pris ses fonctions en mai 2022.

Elle a commencé son travail de commissaire d’exposition en 2016 en cofondant le Kunstverein Kevin Space, un centre d’art contemporain de Vienne, où elle a co-organisé des expositions d’artistes de plus en plus connus à l’international. Hauser a organisé des expositions pour Ioana Nemeș, une artiste roumaine basée à Bucarest, les artistes chinois Peng Zuqiang et Evelyn Taocheng Wang, basés respectivement aux États-Unis et aux Pays-Bas, et l’artiste algérienne Lydia Ourahmane, entre autres.

Avant de rejoindre le Ludwig Forum, Hauser a travaillé comme assistante curatoriale pour la documenta 14 à Athènes et Kassel sous la direction du critique et commissaire polonais Adam Szymczyk. De 2019 à 2021, elle a été curatorial fellow à la fondation d’art contemporain Gebert Stiftung für Kultur à Rapperswil, en Suisse. Ce poste est celui que le président du comité de sélection de la Kunsthalle, Michael Ringier, a confié à la presse. ArtReview a conduit Hauser à s’intégrer dans la scène artistique zurichoise.

La directrice Eva Birkenstock a déclaré dans un communiqué que le mandat de Hauser au sein du Ludwig Forum pendant deux ans et demi a contribué à façonner avec succès les programmes du musée allemand. Elle a ajouté que le départ de Hauser pour la Kunsthalle de Zurich est un grand pas pour le conservateur, reconnaissant que le musée est l’une des principales institutions dédiées à l’art contemporain en Suisse.