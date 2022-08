Fannie Mae dit que les taux hypothécaires fixes pourraient tomber à 4,5% l’année prochaine

La Bonne Brigade | Vision numérique | Getty Images

Les taux hypothécaires devraient baisser l’année prochaine, mais cela ne signifie pas que les acheteurs potentiels devraient nécessairement retarder un achat dans la perspective d’une baisse des coûts de financement. Le taux d’un prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans tombera à 4,5 % en moyenne en 2023, selon un récent sondage prévoir publié par Fannie Mae, un prêteur parrainé par le gouvernement. Cette dynamique offrirait un soulagement aux acheteurs potentiels qui ont vu les taux hypothécaires monter en flèche cette année. La Réserve fédérale a commencé à augmenter son taux d’intérêt de référence en mars pour maîtriser une inflation obstinément élevée, ce qui a entraîné une augmentation des coûts d’emprunt pour les consommateurs – qui pourraient ressentir un coup de fouet à partir de 2020, lorsque les taux ont atteint des niveaux historiquement bas. En savoir plus sur les finances personnelles :

Comment savoir si vous êtes admissible à l’exonération de prêt étudiant Les taux moyens devraient être de 4,7 % et 4,4 % aux premier et quatrième trimestres de 2023, respectivement, contre 5,2 % au deuxième trimestre de cette année, selon Fannie Mae. Pourtant, les consommateurs devraient “prendre les prévisions avec un grain de sel”, selon Keith Gumbinger, vice-président de HSH, une société d’études de marché. “Si vous participez au marché, les taux d’intérêt sont importants mais ne sont peut-être pas l’élément le plus important”, a déclaré Gumbinger.

Les taux d’un prêt hypothécaire fixe de 30 ans – dont le taux d’intérêt ne change pas pendant la durée du prêt – ont bondi de plus de deux points de pourcentage depuis le début de 2022. Les taux se sont établis en moyenne à 5,55 % la semaine du 23 juin, selon aux données de Freddie Mac, une autre entité parrainée par le gouvernement. C’est une augmentation significative par rapport à 3,22 % la première semaine de janvier, bien qu’une légère baisse par rapport au point culminant de 5,81 % en juin. Même une augmentation apparemment minime des coûts hypothécaires peut avoir un impact important sur les consommateurs, via des mensualités plus élevées, des intérêts à vie plus élevés et un prêt global plus petit.

Voici un exemple, selon les données de HSH : à un taux fixe de 3,5 %, un acheteur de maison avec un prêt hypothécaire de 300 000 $ paierait environ 1 347 $ par mois et 185 000 $ d’intérêts totaux sur 30 ans. À un taux de 5,5 %, les propriétaires paieraient 1 703 $ par mois et paieraient plus de 313 000 $ en intérêts pour le même montant de prêt. Voici un autre exemple, qui suppose qu’un acheteur a un revenu annuel avant impôt de 80 000 $ et verse un acompte de 30 000 $. Cet acheteur serait admissible à un prêt hypothécaire de 295 000 $ si les taux étaient de 3,5 %, soit environ 50 000 $ de plus que le même acheteur à un taux de 5,5 %, selon les données de HSH. Ce différentiel peut mettre certaines maisons hors de portée.

Ce que les acheteurs potentiels devraient considérer

De nombreux consommateurs se sont tournés vers un prêt hypothécaire à taux variable plutôt que vers des prêts hypothécaires à taux fixe, car les coûts d’emprunt ont gonflé. Les prêts à taux révisable ont représenté plus de 12 % des demandes de prêt hypothécaire en juin et en juillet de cette année – la plus grande part depuis 2007 et le double du pourcentage de janvier de cette année, selon Zillow Les données. Ces prêts sont plus risqués que les prêts hypothécaires à taux fixe. Les consommateurs paient généralement un taux fixe pendant cinq ou sept ans, après quoi il se réinitialise ; les consommateurs peuvent alors devoir des mensualités plus importantes en fonction des conditions du marché.

Vous pourriez rechercher de meilleurs chiffres pendant des années dans certains cas si les choses ne vont pas dans votre sens. Kévin Mahoney fondateur et PDG d’Illumint

Kevin Mahoney, un planificateur financier certifié basé à Washington, DC, favorise les prêts à taux fixe en raison de la certitude qu’ils offrent aux consommateurs. Les acheteurs de maison avec une hypothèque fixe peuvent potentiellement refinancer et réduire leurs paiements mensuels lorsque et si les taux d’intérêt baissent à l’avenir. Plus largement, les consommateurs devraient en grande partie éviter d’utiliser des estimations hypothécaires comme celles de Fannie Mae comme guide pour leurs décisions d’achat, a-t-il ajouté. Les circonstances et les désirs personnels devraient être le principal moteur des choix financiers ; en outre, de telles prédictions peuvent s’avérer extrêmement inexactes, a-t-il déclaré. “Vous pourriez rechercher de meilleurs chiffres pendant des années dans certains cas si les choses ne vont pas dans votre sens”, a déclaré Mahoney, fondateur et PDG de la société de planification financière Illumint, axée sur la génération Y.