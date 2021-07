Fannie et Freddie abandonnent les frais de refinancement hypothécaire, réduisant les coûts pour les emprunteurs

« La pandémie de COVID-19 a exacerbé financièrement la crise du logement abordable aux États-Unis. L’élimination des frais de refinancement défavorable du marché aidera les familles à profiter de l’environnement à taux bas pour économiser plus d’argent », a déclaré Sandra Thompson, directrice par intérim de l’Agence fédérale de financement du logement, dans un communiqué. Son agence est le restaurateur de Fannie et Freddie.

Les frais ont été mis en place au moment même où le gouvernement fédéral a institué un programme de sauvetage hypothécaire massif au début de la pandémie. Au pire de la crise économique, environ 5% des emprunteurs de Fannie et Freddie étaient dans des programmes d’abstention hypothécaire. Au 13 juillet, cette part était tombée à 2,1%, selon Black Knight.

Au total, 1,86 million d’emprunteurs restent dans les plans d’abstention Covid, ce qui représente 3,5% de tous les prêts hypothécaires actifs. Pour FHA/VA, la part est de 6,2% et pour les prêts de marque privée et de portefeuille bancaire, la part est de 4,0%

Les taux hypothécaires ont récemment chuté et se situent maintenant près d’un creux de cinq mois. Les demandes de refinancement ont bondi au cours des deux dernières semaines, selon la Mortgage Bankers Association, et augmenteront probablement encore avec ces économies supplémentaires.

« Nous avons demandé à la FHFA d’annuler cette politique et nous sommes reconnaissants d’avoir examiné les données et d’avoir répondu à notre demande », a déclaré Bob Broeksmit, président et chef de la direction de l’association. « Avec moins de 2% des prêts GSE en abstention et une appréciation continue du prix des maisons résultant en des capitaux propres importants pour l’emprunteur, les frais ne sont pas nécessaires. »