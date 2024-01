Fani Willis, qui a « savouré » les poursuites contre Donald Trump, devrait être retirée de l’affaire pour liaison illicite : experts

La procureure en chef de Géorgie, à l’origine de l’affaire de racket contre l’ancien président Trump, a eu une liaison illicite avec un avocat qu’elle a engagé, selon Michael Roman, co-accusé de Trump. Les experts juridiques affirment que cet arrangement met en péril son avenir juridique.

Selon des documents judiciaires déposés plus tôt ce mois-ci par Roman, Fani Willis, qui a porté contre Trump des accusations liées à l’ingérence électorale, a eu une liaison « inappropriée » avec le procureur spécial Nathan Wade, qu’elle a engagé pour aider à poursuivre le favori du GOP 2024.

Selon les documents judiciaires, Wade, qui n’a aucune expérience en matière de RICO et de poursuites pénales, a facturé 654 000 $ aux contribuables depuis janvier 2022.

Le dossier de Roman allègue que Wade a facturé au comté de Fulton 24 heures de travail sur une seule journée en novembre 2021, peu de temps après avoir été nommé procureur spécial, et que Willis a bénéficié financièrement du salaire de son amant présumé financé par les contribuables en prenant de somptueuses vacances ensemble. son centime.

Cependant, John Shu, un expert en droit constitutionnel qui a servi dans les administrations de George HW Bush et de George W. Bush, affirme que même si les irrégularités apparentes de Willis et Wade pourraient lui causer des problèmes de relations publiques ou de réélection, cela ne signifie pas automatiquement que Les problèmes juridiques de Trump dans l’État de Peach disparaissent.

“Sa prétendue relation amoureuse avec Wade, qui existait avant sa nomination, est totalement inappropriée si elle est vraie”, a déclaré Shu.

“Cela soulève la sérieuse question de savoir pourquoi Willis a dû nommer Wade comme un autre procureur spécial et supposé expert RICO alors qu’elle avait déjà embauché l’expert RICO le plus éminent de Géorgie, John Floyd, en mars 2021”, a-t-il ajouté.

Cependant, Shu a déclaré que “à moins que les habitants du comté de Fulton ne réclament leur récusation”, il ne les voit pas “se récuser volontairement de l’affaire parce qu’il semblerait qu’ils admettent des actes répréhensibles”.

Shu a noté que selon le précédent de la Cour suprême des États-Unis, le fait qu’un procureur ne révèle pas une relation amoureuse avec l’une de ses personnes nommées n’est pas considéré en soi comme une fraude aux services honnêtes.

TRUMP EXPLIQUE LE PROCUREUR DU COMTÉ DE FULTON, FANI WILLIS, APRÈS DES ALLÉGATIONS DE PARTENAIRE ROMANTIQUE : « TOTALEMENT COMPROMIS »

“En revanche, embaucher son partenaire romantique et payer sciemment ses prétendues fausses factures serait probablement considéré comme une tromperie du comté, surtout parce qu’il n’est pas un expert RICO. De plus, Wade serait dans une situation délicate si, comme on le prétend, il surfacturait de fausses heures facturables. et j’ai été payé pour cela”, a ajouté Shu.

Le New York Post a rapporté que Wade facturait le bureau du procureur presque le double de ce qu’un autre procureur et expert RICO de l’équipe, John Floyd, facturait à l’heure.

Willis a abordé les allégations pour la première fois dimanche à l’église Big Bethel AME à Atlanta.

“Ils n’en ont attaqué qu’un seul”, a-t-elle déclaré. “La première chose qu’ils disent : ‘Oh, elle va jouer la carte de la race maintenant.’

“Mais non, n’est-ce pas eux qui jouent la carte de la race alors qu’ils n’en remettent en question qu’une seule”, a demandé Willis.

“Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les femmes noires soient parfaites et sauvent le monde”, a déclaré Willis, ajoutant que “nous devons pouvoir trébucher. Nous avons besoin de grâce”.

Elle n’a pas nié les allégations.

Jonathan Turley, avocat de la défense pénale et professeur de droit à l’Université George Washington, a déclaré à Fox News Digital que “ces types d’allégations sont rarement résolues par le rejet global d’une affaire pénale”.

LE PROCUREUR DU COMTÉ DE FULTON, PARTENAIRE ROMANTIQUE DE FANI WILLIS, RENCONTRE DEUX FOIS LA MAISON BLANCHE DE BIDEN AVANT D’ACCUSER TRUMP

Cependant, a-t-il ajouté, le tribunal peut ordonner diverses réparations.

“Le plus évident est le remplacement des procureurs. Cela peut également inclure le renvoi de l’affaire dans un autre district. Il est rare que le tribunal considère l’affaire pénale sous-jacente comme juridiquement invalide en raison de la mauvaise conduite des procureurs”, a déclaré Turley. dit.

“Je pense qu’il serait insensé de compter sur un classement sans suite de l’affaire sur la base de ces allégations. Je pense qu’il est plus raisonnable de s’attendre à un retard et à un éventuel remplacement des procureurs dans l’affaire”, a-t-il ajouté.

Une « dynamique intéressante » a noté Turley est de savoir si un autre procureur poursuivrait les « allégations radicales » de Willis.

“Willis est considéré comme un procureur hautement politique qui a apprécié l’opportunité d’inculper Donald Trump.”

“Je pense que de nombreux procureurs auraient hésité à présenter ce type d’accusation de racket. Je pense qu’il s’agit d’un cas d’excès de portée. Cela ne veut pas dire que l’affaire elle-même est sans fondement. Beaucoup de ces accusés font face à des accusations crédibles. C’est une tentative de lier tous ces partis dans une conspiration de racket globale qui a laissé beaucoup d’entre nous sceptiques”, a déclaré Turley.

“La question est donc de savoir si un autre procureur, de bonne foi, donnerait suite à l’allégation de racket.”

Turley a ajouté que la norme ultime pour décider de la manière dont l’affaire avancera est « ce qui est dans l’intérêt public ».

“Je ne peux pas imaginer comment le maintien du rôle de Willis ou de Wade dans cette affaire ferait progresser l’intérêt public”, a-t-il déclaré.

Greg Wehner de Fox News Digital a contribué à ce rapport.