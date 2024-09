Fani Willis ne participe pas à une audience au Sénat de l’État de Géorgie pour contester une assignation à comparaître

ATLANTA — UN Comité spécial du Sénat de l’État de Géorgie qui avait assigné à comparaître la procureure du comté de Fulton, Fani Willis, avec l’intention de l’interroger vendredi sur une « mauvaise conduite présumée » liée à son élection procès contre l’ancien président Donald Trump n’a pas pu le faire parce qu’elle ne s’est pas présentée.

La commission dirigée par les républicains a été créée plus tôt cette année pour examiner les allégations de « diverses formes de mauvaise conduite » contre Willis, une démocrate élue, concernant ses poursuites contre Trump et d’autres pour leurs efforts visant à annuler la défaite électorale de l’ancien président en Géorgie en 2020. Le mois dernier, la commission a envoyé des assignations à comparaître à Willis lui ordonnant de comparaître et de produire des piles de documents.

Willis a contesté ces assignations à comparaître devant les tribunaux, mais son recours n’a pas encore été examiné. Ses avocats ont fait valoir que les assignations à comparaître n’étaient pas valides.

En l’absence de Willis vendredi, le comité a entendu un avocat du bureau du conseiller législatif et un ancien secrétaire du Sénat de l’État, qui ont tous deux déclaré que le comité avait le pouvoir d’utiliser des assignations à comparaître pour contraindre les témoins à comparaître et à produire des documents.

Le président de la commission, le sénateur Bill Cowsert, a noté au début de l’audience que Willis n’était pas présente. Alors que l’audience touchait à sa fin, il a demandé au portier de vérifier le couloir devant la salle de commission du Capitole de l’État pour s’assurer qu’elle n’y attendait pas.

« Il convient de noter que Mme Willis n’a pas comparu conformément à l’assignation à comparaître et n’a pas produit les documents demandés », a déclaré Cowsert. Il a ajouté que le comité a engagé un conseiller juridique externe pour l’aider à faire respecter l’assignation à comparaître.

La commission s’est réunie à huis clos pour rencontrer son avocat après la fin de l’audience. Cowsert et d’autres membres républicains de la commission sont ensuite partis sans s’adresser aux journalistes.

Dans un dossier judiciaire, les avocats du comité ont déclaré que même si le panel n’a pas encore pris de mesures pour faire respecter son assignation à comparaître, il a l’intention de le faire.

Le sénateur démocrate Harold Jones II, membre du comité, a déclaré aux journalistes que le comité était motivé par des raisons politiques et qu’il « essayait essentiellement de servir les intérêts de l’ancien président Trump ». Il a ajouté que les législateurs devraient plutôt consacrer leur temps à des questions qui sont importantes pour les Géorgiens.

Parmi les fautes présumées sur lesquelles le comité enquête figure l’embauche de Willis Procureur spécial Nathan Wadeavec qui elle a eu une relation amoureusepour mener les poursuites contre Trump et d’autres. La résolution créant le comité stipule que la relation amoureuse équivalait à un « conflit d’intérêts clair et à une fraude aux contribuables » du comté et de l’État.

Willis et Wade ont a reconnu la relation Ils ont cependant déclaré que cela avait commencé après son embauche et s’était terminé avant le dépôt de l’acte d’accusation contre Trump. Ils ont également déclaré qu’ils partageaient équitablement les frais de leurs déplacements.

Trump et d’autres accusés ont fait valoir que la relation a créé un conflit d’intérêts Cela devrait disqualifier Willis et son bureau de la poursuite de l’affaire. Scott McAfee, juge de la Cour supérieure du comté de Fulton en mars a statué Selon lui, les actions de Willis ont montré une « énorme erreur de jugement », mais il n’a pas trouvé de conflit d’intérêts qui disqualifierait Willis. Il a déclaré qu’elle pouvait poursuivre ses poursuites tant que Wade se retirait, ce qu’il a fait.

Trump et les autres ont fait appel de cette décision à la Cour d’appel de Géorgie, qui a prévu arguments pour décembre.

L’une des assignations à comparaître du comité ordonne à Wills de produire des documents relatifs à Wade, y compris des documents relatifs à son embauche et à son paiement, des documents relatifs à l’argent ou aux objets de valeur que Wade et Willis ont pu échanger, des messages texte et des courriels entre les deux, ainsi que leurs relevés téléphoniques.

Le comité a également demandé tous les documents envoyés par son bureau en réponse aux demandes de la Chambre des représentants des États-Unis, ainsi que les communications que Willis et son bureau ont eues avec la Maison Blanche, le ministère américain de la Justice et la Chambre des représentants concernant l’élection présidentielle de 2020. Et ils ont demandé des documents relatifs aux subventions fédérales reçues par le bureau de Willis.

Les avocats de Willis, dont l’ancien gouverneur démocrate de Géorgie Roy Barnes, ont fait valoir dans un dossier judiciaire que les assignations à comparaître étaient « trop larges et ne répondaient pas raisonnablement à un besoin législatif légitime » et qu’elles « visaient des informations confidentielles et privilégiées, ainsi que des informations privées et personnelles qui ne sont pas la cible légitime d’une assignation à comparaître législative ».

Ils demandent à un juge de déclarer les assignations nulles parce qu’elles ne relèvent pas du pouvoir législatif, parce qu’elles ont été émises après la fin de la session législative et parce qu’elles violent la séparation des pouvoirs prévue par la Constitution de l’État. Ils demandent également que les assignations soient déclarées nulles parce qu’elles visent des informations privilégiées et confidentielles. Enfin, ils demandent à un juge d’interdire de manière permanente aux membres du comité de poursuivre ou d’exécuter les assignations.

Les avocats du comité ont écrit dans un dossier que Willis avait utilisé la mauvaise voie juridique pour contester ses assignations à comparaître ; qu’elle aurait dû déposer une requête pour les annuler. Ils ont également noté que ni Willis ni ses avocats n’ont jamais contacté le comité pour demander que la portée des assignations à comparaître soit réduite ou pour demander plus de temps pour répondre ou un report de l’audience du comité.

Ils ont écrit que les assignations à comparaître relèvent de l’autorité du comité et que si Willis ne dépose pas de requête pour les annuler, le comité cherchera à faire en sorte qu’un juge les fasse appliquer.