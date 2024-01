Fani Willis interrogée pour détournement présumé de fonds pour les voyages de Nathan Wade

Nouvelles

Le chef du comité d’audit du conseil des commissaires du comté de Fulton a demandé vendredi que la procureure de district Fani Willis fournisse des informations relatives à sa nomination de Nathan Wade comme procureur spécial dans l’affaire d’ingérence électorale de 2020 contre l’ancien président Donald Trump.

La demande du commissaire du comté de Fulton, Bob Ellis, fait partie d’une enquête sur une potentielle « utilisation abusive » des fonds des contribuables à la suite de la nomination de Wade par Willis alors que les deux hommes étaient engagés dans une prétendue liaison.

« Indépendamment de toute enquête potentielle de l’État de Géorgie, cette situation nécessite de confirmer si les fonds du comté fournis pour le fonctionnement de votre bureau et sa fonction de poursuite ont été utilisés de manière appropriée, et si les paiements de fonds du comté à M. Wade ont été effectués. converti en votre gain personnel sous la forme de voyages subventionnés ou d’autres cadeaux », Ellis’s lettre à Willisobtenu par le Washington Post, déclare.

Les avocats de l’ex-épouse du procureur spécial, Jocelyn Wade, ont présenté à la Cour supérieure du comté de Cobb des relevés bancaires, dans le cadre d’une procédure de divorce, qui montreraient que Nathan Wade avait acheté des billets pour lui et Willis pour se rendre ensemble à San Francisco et Miami, ainsi que sous forme de forfait croisière Royal Caribbean de 2 600 $.

Le conseil des commissaires du comté de Fulton enquête sur un « usage abusif » potentiel des fonds du comté par Willis. Getty Images

Willis a nommé son amant présumé comme procureur principal dans l’affaire d’ingérence électorale de Trump. Getty Images

Les achats suggèrent que Wade a utilisé au moins une partie des 654 000 $ que le comté de Fulton lui a versés dans le cadre de son travail sur l’affaire Trump pour offrir des cadeaux à Willis, selon le co-accusé de Trump, Michael Roman, qui a mis en lumière les allégations de l’affaire. dans un dossier judiciaire explosif plus tôt ce mois-ci.

Ellis demande à Willis de fournir à son comité d’audit les contrats ou accords de service qu’elle a conclus avec les procureurs spéciaux sur l’affaire Trump ; les factures de services, honoraires et dépenses ; des informations sur les méthodes qu’elle a utilisées pour déterminer le taux horaire qu’elle rémunère à ses procureurs spéciaux ; et des informations sur les raisons pour lesquelles le salaire horaire peut différer entre les procureurs spéciaux, entre autres demandes.

Le représentant Cory Mills (R-Fla.) a allégué dans une lettre adressée au barreau de l’État de Géorgie plus tôt cette semaine que Willis payait Wade « 78,57 % de plus que les autres avocats nommés pour traiter des affaires » et a soulevé des doutes sur les qualifications du procureur spécial pour gérer les cas d’influence des racketteurs et Affaire Corrupt Organizations Act (RICO) contre Trump et ses coaccusés.

“Cela représente un salaire exorbitant pour quelqu’un qui n’a apparemment aucune expérience dans les litiges dans les affaires RICO”, a soutenu Mills. “Une fois de plus, une conclusion claire et convaincante peut être tirée de cela, si elle s’avère vraie : Wade a été mieux payé en raison de sa relation sexuelle avec le procureur.”

Ellis demande à Willis de fournir l’information à son comité avant le 2 février.











