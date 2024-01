Fani Willis brise le silence sur le procureur de l’affaire Donald Trump

La procureure du comté de Fulton, Fani Willis, a défendu l’embauche de l’avocat privé Nathan Wade comme procureur principal dans l’affaire de fraude électorale contre l’ancien président Donald Trump et 14 autres personnes, suggérant que ceux qui ont mis en doute ses capacités sont injustes et peut-être racistes.

Willis a fait ces remarques dimanche à l’église Big Bethel AME à Atlanta, six jours après que l’un des 14 coaccusés restants de Trump l’ait accusée d’avoir une relation amoureuse inappropriée avec Wade qui était suffisamment grave pour les faire rejeter tous les deux l’affaire.

Sans le mentionner nommément, Willis a déclaré que Wade était non seulement un « grand ami », mais aussi un avocat expérimenté et respecté doté des références « impeccables » nécessaires pour agir en tant que procureur spécial supervisant l’affaire tentaculaire de racket.

Willis a expliqué comment elle a embauché deux autres avocats – un homme blanc et une femme blanche – pour l’aider également à poursuivre Trump et ses coaccusés pour avoir prétendument tenté d’annuler illégalement les résultats des élections de 2020 en Géorgie que Trump a perdues face au démocrate Joe Biden.

Plus:Le co-accusé de Trump Géorgie allègue que DA Fani Willis a eu des relations inappropriées avec le procureur

Décrivant chacun d’entre eux comme une « superstar », elle a demandé : « Ne sont-ils pas en train de jouer la carte de la race alors qu’ils n’en interrogent qu’un ?

“L’homme noir que j’ai choisi a été juge pendant plus de 10 ans, a dirigé un cabinet privé pendant plus de 20 ans, a représenté des entreprises dans des litiges civils… Je n’ai pas fini, vous tous, “ dit Willis. «A servi comme procureur, avocat de la défense pénale, procureur général adjoint spécial.»

Dans son discours de 35 minutes, parfois émouvant, Willis a admis être un être humain « imparfait » et même « imparfait » qui fait des erreurs. Elle a également déclaré qu’elle avait été victime de nombreuses menaces et qu’elle avait récemment reçu de nombreux abus, notamment des insultes racistes et l’utilisation du mot N.

Mais Willis n’a pas répondu à certaines des accusations les plus salaces dans la requête déposée lundi dernier par l’ancien responsable de la campagne Trump, Michael Roman.

Dans ce document de 127 pages, Roman accusait Willis d’avoir agi de manière inappropriée en versant à Wade plus de 650 000 $ d’argent des contribuables dans cette affaire, tout en entretenant une relation amoureuse avec lui.

La requête de Roman, déposée par l’avocat d’Atlanta Ashleigh Merchant, accusait également Wade de manquer de « l’expérience pertinente » nécessaire pour poursuivre une affaire d’organisations influencées par des racketteurs et corrompues, ou RICO, comme celle en cours contre lui, Trump et d’autres.

Et Roman a également allégué que Wade avait utilisé une partie de cet argent pour financer des vacances somptueuses avec Willis, notamment des voyages dans la région viticole de Californie et en Floride et des excursions sur des croisières dans les Caraïbes.

Roman n’a fourni aucune preuve spécifique pour étayer les allégations contenues dans la requête judiciaire, qui vise à disqualifier Willis, Wade et l’ensemble du bureau du procureur du comté de Fulton. Plus précisément, il a allégué que Willis avait agi pour « escroquer le public en matière de services honnêtes » en profitant personnellement d’un conflit d’intérêts non divulgué.

Wade n’a pas répondu publiquement aux allégations, même lorsqu’elles ont été évoquées lors d’une audience du tribunal prévue vendredi dans l’affaire à laquelle il a assisté. Willis a déclaré par l’intermédiaire d’un porte-parole qu’elle répondrait aux allégations via la procédure judiciaire.

Lors de l’audience de vendredi, le juge supérieur Scott McAfee a déclaré qu’il aborderait la question le mois prochain après la réponse de Willis.

Entre-temps, les accusations ont suscité des attaques contre Willis de la part de Trump, de certains législateurs républicains au Congrès et d’autres critiques, qui disent que c’est la preuve que les politiciens et les procureurs démocrates se lancent dans une chasse aux sorcières contre l’ancien président.

Lundi soir, Merchant a repoussé la défense de Willis, déclarant à USA TODAY que les accusations portées contre Willis n’avaient « rien à voir avec la couleur de sa peau ».

La plus grande différence entre les deux autres procureurs spéciaux et Wade, a-t-elle déclaré, « est que Mme Willis n’a pas de relation avec eux et n’a pas pris de vacances payées par » eux.

Chris Timmons, ancien procureur de l’État de Géorgie et expert du RICO et des procès devant jury, a déclaré que l’incapacité de Willis à répondre aux allégations les plus graves de la requête pourrait soulever plus de questions que de réponses sur la question de savoir si son embauche de Wade était justifiée et pourquoi elle l’avait choisi. une mission aussi prestigieuse.

Plus: Le procès de Trump en Géorgie sera-t-il télévisé ? Oui, il sera. Voici ce que cela signifie pour l’Amérique.

“Il ne s’agit pas de moralité, mais d’éthique juridique et de bonne gestion de l’argent des contribuables”, a déclaré Timmons, consultant juridique pour ABC News. « Vous ne dépensez pas plus de 600 000 $ de l’argent des contribuables pour aider et embaucher un ami s’il n’est pas qualifié pour faire le travail. »

Timmons a déclaré que les deux autres avocats du secteur privé également embauchés par Willis, John Floyd et Anna Cross, avaient une expérience beaucoup plus pertinente pour une poursuite à enjeux aussi élevés.

Timmons, qui a déclaré connaître le parcours juridique de Wade, a déclaré qu’il “n’a pas l’expérience que l’on pourrait attendre de quelqu’un pour mener une enquête de cette envergure”.

Plus:Le procès de Trump en Géorgie sera-t-il télévisé ? Oui, il sera. Voici ce que cela signifie pour l’Amérique.

“Si vous regardez dans le monde médical, il est l’équivalent d’un médecin généraliste”, a déclaré Timmons. “Et elle lui demande de faire une opération au cerveau – et le paie comme un chirurgien du cerveau.”

Plus: Georgia DA propose de juger Donald Trump et 18 coaccusés le 23 octobre, malgré l’opposition de Trump

Clark Cunningham, professeur de droit et d’éthique à la faculté de droit de l’université d’État de Géorgie, a déclaré à USA TODAY qu’il craignait que les alliés de Trump ne tentent de se lancer dans une campagne de diffamation contre Willis en alléguant de telles irrégularités sans inclure les affidavits de témoins disposés à faire valoir leur point de vue. nom publiquement derrière eux.

« Quelles que soient les informations dont ils disposent, ils devraient les transmettre au procureur général (de Géorgie) et le laisser enquêter. Et demandez au Bureau d’enquête de Géorgie de vérifier s’il y a un crime », a déclaré Cunningham à USA TODAY. “Ou allez au nouveau Commission de qualification des procureurs (cq), qui est précisément conçu pour enquêter et discipliner ce type de comportement. Est-ce qu’ils ont fait tout ça ?