Fani Willis assignée à comparaître pour être entendue sur des allégations de mauvaise conduite dans l’affaire Trump en Géorgie

ATLANTA — Une audience prévue sur les allégations selon lesquelles le procureur du comté de Fulton, Fani T. Willis (D), aurait entretenu une relation personnelle inappropriée avec le procureur principal dans l’affaire d’ingérence électorale contre l’ancien président Donald Trump commence à prendre forme, avec des assignations à comparaître visant à obtenir le témoignage sous serment de Willis et d’autres dans une procédure qui déterminera probablement si l’affaire se poursuivra.

L’avocat de Mike Roman, le co-accusé de Trump qui a porté pour la première fois des allégations de mauvaise conduite contre Willis et le procureur spécial Nathan Wade il y a plus de trois semaines, a assigné tous deux à témoigner sous serment lors d’une audience de preuve le 15 février sur sa requête visant à les disqualifier. l’affaire et faire rejeter les accusations portées contre Roman.

Mais un avis partagé mercredi avec le juge Scott McAfee de la Cour supérieure du comté de Fulton, qui préside l’affaire, montre qu’Ashleigh Merchant, l’avocat de Roman, cherche à appeler au moins 10 autres témoins, y compris des membres supérieurs du personnel de Willis et des associés de Wade, pour prouver les allégations d’actes répréhensibles de son client concernant les poursuites. Elle a assigné à comparaître des dossiers financiers liés à Wade et à son cabinet d’avocats alors qu’elle cherche à étayer ses affirmations, notamment selon laquelle Wade a utilisé ses revenus en tant que procureur spécial pour payer ses vacances et celles de Willis.

En plus de Willis et Wade, Merchant a assigné à comparaître plusieurs employés du bureau du procureur, dont Daysha Young, une procureure exécutive qui est également affectée à l’affaire Trump ; Tia Green, assistante exécutive de Willis ; Sonya Allen, procureure adjointe qui a déjà travaillé avec Wade dans le comté de Cobb ; Mike Hill, un enquêteur affecté à l’affaire Trump ; Dexter Bond, directeur des opérations du bureau ; Capers Green, le chef des enquêtes du bureau ; et Thomas Ricks, un enquêteur affecté à l’équipe de sécurité de Willis.

On ne sait pas si Willis cherchera à contester son assignation à comparaître ou celles délivrées aux membres de son personnel. Un porte-parole de Willis a refusé de commenter.

D’autres assignations à comparaître ont été délivrées aux associés juridiques actuels et anciens de Wade, Christopher Campbell et Terrence Bradley, ainsi qu’à Robin Bryant-Yeartie, un associé de longue date de Willis qui travaillait auparavant au bureau du procureur.

La semaine dernière, un avocat de Joycelyn Mayfield Wade, l’ex-épouse de Wade, a déposé un avis dans leur affaire de divorce indiquant qu’elle avait émis une assignation à comparaître pour obtenir des informations sur une maison à Atlanta. L’adresse était auparavant liée à Bryant-Yeartie, selon les archives publiques.

Jointe par téléphone avant que Merchant n’annonce qu’elle prévoyait de l’appeler comme témoin, Bryant-Yeartie a refusé de commenter. “Si je suis assigné à comparaître, c’est à ce moment-là que je parlerai”, a déclaré Bryant-Yeartie avant de raccrocher.

Merchant a également assigné à comparaître deux agences de voyages de la région d’Atlanta – Vacation Express et H2O, Limited – pour obtenir des informations sur les billets d’avion, les hôtels et autres dépenses de voyage éventuellement liées à Wade et Willis remontant à 2020. Elle a également assigné à comparaître American Express, Capital One et Synovus Bank recherche les dossiers financiers de Wade et de son cabinet d’avocats.

L’avis intervient un jour après que Wade et son ex-épouse ont déposé un avis de règlement temporaire de leur divorce. L’accord de dernière minute a conduit à l’annulation d’une audience de mercredi au cours de laquelle Wade devait être interrogé sous serment sur ses finances – y compris ses revenus en tant que procureur spécial dans l’affaire Trump et ses dépenses, telles que l’achat de billets d’avion pour lui-même et Willis en octobre 2022 et avril 2023. Joycelyn Wade avait également demandé le témoignage de Willis dans l’affaire de divorce.

Willis fait face à une date limite de vendredi pour répondre par écrit à la motion de Roman visant à la disqualifier, elle et son bureau, du dossier électoral.

La semaine dernière, Trump et un autre co-accusé, l’avocat de la région d’Atlanta, Bob Cheeley, s’est joint à la motion de Roman visant à disqualifier les procureurs et à rejeter les accusations. Les avocats de Trump ont accusé Willis d’avoir injecté une «animosité raciale» dans l’affaire lors de récentes remarques devant une église noire historique d’Atlanta, où elle a suggéré que le racisme était à l’origine des attaques contre elle et Wade.

Les remarques de Willis le 14 janvier devant l’église Big Bethel AME n’ont pas abordé directement les allégations portées contre elle ni nommé Wade ou l’un des accusés. Mais dans ce qui a été ses seules remarques publiques, même pour aborder vaguement les allégations d’inconduite de Roman, Willis s’est demandé pourquoi les critiques avaient seulement attaqué la nomination de Wade, qui est noir, et non les deux autres avocats externes nommés dans l’affaire, qui sont blancs.

Roman, l’un des 14 coaccusés restants de Trump dans l’affaire pénale et un assistant de campagne de haut rang lors des élections de 2020, a allégué dans un dossier judiciaire que Willis entretenait une « relation personnelle et amoureuse » avec Wade, dont le cabinet a a été payé plus de 653 000 $ par le bureau du procureur depuis qu’il a été engagé comme procureur externe sur l’affaire en novembre 2021.

Roman a affirmé que Willis avait peut-être enfreint la loi en embauchant Wade comme procureur spécial, puis en lui permettant de payer avec elle des « vacances à travers le monde » qui n’étaient pas liées à leur travail sur l’affaire. Wade et Willis, selon Roman, « profitaient de manière significative de ces poursuites aux dépens des contribuables ». Le dossier de Roman, qui n’offrait aucune preuve pour étayer ses affirmations sensationnelles, appelait à la disqualification des procureurs et à l’abandon des accusations portées contre lui.