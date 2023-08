Fani Willis annonce l’inculpation RICO de Donald Trump

Fani Willis ne joue pas un seul match avec 53% de zaddy en chef de femmes blanches.

Hier soir, vers 23 h 30 HNE, le procureur du comté de Fulton a annoncé l’inculpation de l’ancien président Donald John Trump et de 18 autres lèche-bottes MAGA qui ont « prétendument » tenté d’annuler les élections de 2020 via un complot criminel alias « Le RICO ». Parmi les personnes nommées dans l’acte d’accusation de 41 chefs figurent les avocats de Trump Rudy Giuliani, John Eastman, Kenneth Chesebro, Jenna Ellis et Ray Smith.

C’est sur le point d’aller très, très mal pour tout le monde.

Selon Nouvelles de la BNC, Willis a entamé le processus de présentation de son dossier à un grand jury spécial l’année dernière qui a entendu 75 témoins. Certains de ceux qui ont témoigné étaient les plus grands partisans républicains de Trump…

Pour ceux qui ont besoin de clarté sur le processus légal de remise d’un acte d’accusation, DA Fani Willis a fait pas inculper Donald Trump, un grand jury a inculpé Donald Trump. Ce n’est pas une chasse aux sorcières, c’est la loi ; c’est ainsi que les choses fonctionnent. Une personne est soupçonnée d’avoir commis un crime, un procureur vérifie les preuves dudit crime présumé, une affaire est portée devant un grand jury, le grand jury décide si des accusations criminelles sont appropriées. Quiconque trouve impossible de croire que Donald Trump a commis ces infractions est au mieux naïf et au pire volontairement obtus.

Oh, en parlant de criminalité, contrairement aux autres actes d’accusation auxquels Trump est actuellement confronté dans tout le pays, le shérif du comté de Fulton, Pat Labat, ne renoncera pas au processus d’arrestation de Trump. Il sourira à la caméra qu’il le veuille ou non…

« À moins que quelqu’un ne me dise le contraire, nous suivons nos pratiques normales, et donc peu importe votre statut, nous aurons une photo d’identité prête pour vous », a déclaré le shérif Labat le 3 août avant l’inculpation de Trump.

DA Willis a clairement indiqué lors de sa conférence de presse qu’elle avait donné à Trump et à ses 18 co-conspirateurs « présumés » jusqu’au 25 août 2023 « au plus tard à midi » pour se rendre.

Préparez votre pop-corn ! C’est sur le point d’être #!t show de proportions épiques.