Fani Willis affirme que le procureur général de Géorgie est en danger politique

Les accusations salaces selon lesquelles le procureur du comté de Fulton (Géorgie), Fani Willis (D), aurait embauché un partenaire romantique comme principal procureur dans l’affaire pénale de l’ancien président Trump ont donné un nouveau fourrage aux attaques des républicains ainsi que de Trump et de ses coaccusés.

L’accusation a fait surface pour la première fois la semaine dernière dans des documents judiciaires déposés par un avocat de Mike Roman, un agent de la campagne Trump 2020 qui est l’un des coaccusés de l’ancien président dans l’affaire d’ingérence électorale en Géorgie, bien qu’ils ne contiennent aucune preuve tangible de l’accusation présumée. relation.

Plus d’une semaine plus tard, Willis n’a pas nié ces allégations – et le procureur en question non plus, Nathan Wade.

Au cours du week-end, Willis a semblé répondre à l’accusation pour la première fois, sans faire référence à Wade par son nom, mais en le traitant apparemment de « grand ami » et en défendant son embauche. Willis a également interpellé la représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) après que le législateur a demandé une enquête criminelle, affirmant que son esprit était « rempli de haine ».

“J’espère pour vous tous cette semaine que je ne ressemble pas à ce que j’ai vécu”, a déclaré Willis lors d’un discours lors d’un service religieux à Atlanta commémorant la journée de Martin Luther King Jr.

Le dossier de Roman affirmait que la prétendue relation rendait l’acte d’accusation « fatalement défectueux », demandant au juge de rejeter les accusations et d’empêcher Willis, Wade et le bureau du procureur du comté de Fulton de s’impliquer davantage dans l’affaire.

Le juge Scott McAfee, qui supervise l’affaire, a déclaré qu’il tiendrait une audience sur la question ; il a signalé que cela n’aurait lieu que début février, voire plus tard.

Même si l’accusation est vraie, certains experts juridiques ont exprimé des doutes sur le fait que Willis serait éliminé de l’affaire. Mais Greene et d’autres alliés de Trump se sont néanmoins accrochés à cette révélation, l’utilisant pour étayer leurs affirmations selon lesquelles les poursuites contre l’ancien président étaient politiquement motivées.

Un porte-parole du bureau du procureur a refusé de commenter cette histoire, affirmant qu’il répondrait dans les dossiers judiciaires.

Willis a insinué ce week-end que la course jouait un rôle dans les critiques, notant qu’elle avait engagé trois procureurs spéciaux mais que seul Wade, un homme noir, avait été interrogé.

“Je veux être clair : ces trois conseillers spéciaux sont des superstars”, a déclaré Willis. « Mais je demande simplement, mon Dieu, est-ce que certains ne verront jamais un homme noir comme qualifié, quelles que soient ses réalisations ? Que peut-on réaliser de plus ? Les deux autres n’ont jamais été juges, mais personne ne remet en question leurs références.»

Wade a été juge municipal et, avant de rejoindre le parquet de Trump, il dirigeait un cabinet privé axé sur le droit de la famille et les litiges contractuels. Mais son expérience relativement limitée des poursuites pénales complexes a fait l’objet d’un examen minutieux, et ses détracteurs ont souligné les centaines de milliers de dollars qu’il a reçus en guise de rémunération pour poursuivre Trump.

Dans l’un des quatre actes d’accusation criminels auxquels Trump fait face, l’équipe de Willis a accusé l’ancien président, ainsi que plus d’une douzaine de ses alliés, de racket pour avoir prétendument participé à un complot de plusieurs mois visant à maintenir illégalement Trump au pouvoir après les élections de 2020. Il a plaidé non coupable.

L’ancien président a demandé la semaine dernière l’abandon des poursuites contre lui, qualifiant Willis de « totalement compromis ».

L’avocat principal de Trump en Géorgie, Steve Sadow, a toutefois adopté jusqu’à présent une approche plus prudente face à cette révélation. Cela correspond à son approche moins abrasive envers les procureurs tout au long de l’affaire, même si son client lance régulièrement des commentaires incendiaires.

Lors d’une audience la semaine dernière, Sadow a déclaré au juge qu’il souhaitait d’abord permettre à Willis de répondre avant de déclarer la position de Trump sur la question. Après les commentaires de Willis ce week-end, Sadow a riposté avec un peu plus de force.

« Madame DA : Je dois respectueusement vous demander pourquoi avez-vous choisi de jouer la carte de la race au lieu d’être transparent avec le public sur votre « relation » avec votre « grand ami ? » Vous savez que la question soulevée devant le tribunal n’a rien à voir avec la race. Si c’est la vérité que vous recherchez, dites-la ! Sadow a écrit sur LinkedIn.

Les républicains du Capitole, dont beaucoup critiquent depuis longtemps les accusations criminelles de Trump comme étant politiquement motivées, ont adopté une approche moins prudente.

Greene a répondu en exigeant que le gouverneur et le procureur général de Géorgie ordonnent une enquête criminelle sur Willis et Wade.

«Cela fait partie du schéma partisan illégal de Fani Willis, à travers ses paroles et ses actes, visant à politiser illégalement et à utiliser sa fonction publique comme une arme pour mener une guerre juridique contre le président Trump dans le but d’interférer dans l’élection présidentielle de 2024. Et maintenant, nous apprenons qu’elle aurait enrichi son petit ami secret et elle-même au cours de ce processus », a écrit Greene aux responsables dans une lettre datée de mercredi.

“Cher Dieu, je ne veux pas être comme ceux qui m’ont attaqué”, a répondu Willis dans ses remarques dimanche. “Je ne veux jamais être une Marjorie Taylor Greene, qui ne m’a jamais rencontré mais qui a laissé son esprit se remplir de haine.”

Vendredi, le président du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan (R-Ohio), a lancé une enquête sur cette affaire pour tenter d’enquêter sur les poursuites engagées contre Willis.

« Ces nouvelles informations publiées récemment ne font que renforcer les inquiétudes du Comité concernant les poursuites à caractère politique engagées par des responsables étatiques et locaux », Jordan a écrit dans une lettre à Wade.

Même si les remarques des législateurs n’auront probablement aucune incidence sur l’affaire, une apparence d’irrégularité pourrait rendre plus difficile pour Willis d’obtenir une condamnation future si elle ne parvient pas à convaincre un jury qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts.

Les regards se tournent maintenant vers l’audience du 31 janvier, où Ashleigh Merchant, l’avocate qui a été la première à présenter l’accusation de romance au nom de Roman, exhortera un juge à desceller l’affaire de divorce en cours de Wade.

Merchant a déclaré que le dossier comprenait des preuves supplémentaires de la relation présumée de Wade avec Willis. Le procureur a été assigné à comparaître dans l’affaire de divorce le jour où les accusations ont été rendues publiques, selon un document judiciaire obtenu par The Hill.

“Nous soutenons une transparence totale entre toutes les parties”, a déclaré Andrea Dyer Hastings, avocate de l’épouse de Wade, dans un communiqué.

“Notre enquête sur le comportement de M. Wade est indépendante de toute autre affaire ou procédure judiciaire”, a poursuivi Hastings. « Nous espérons que toutes les questions soulevées seront traitées devant les tribunaux. Notre attention particulière est portée sur Mme Wade et sur son aide à entrer dans un nouveau chapitre paisible de sa vie.