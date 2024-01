Fani Willis accusée d’avoir payé un avocat moins cher que Nathan Wade

Nouvelles





Sous le feu des critiques, la procureure du district de Géorgie, Fani Willis, est accusée d’avoir payé à l’un de ses procureurs spéciaux 100 dollars de moins de l’heure que son amant présumé moins qualifié, Nathan Wade.

Les archives judiciaires montrent que Wade a facturé au bureau du procureur du district de Fulton 250 $ de l’heure pour son travail de poursuite de Donald Trump et de 18 autres personnes pour des accusations de participation à des courses dans l’État suite à l’ingérence électorale de 2020 en novembre et décembre 2021, bien qu’il n’ait aucune expérience dans ce domaine du droit.

Pendant ce temps, John Floyd – considéré comme le plus grand expert de l’État dans les affaires d’organisations influencées par des racketteurs et corrompues (RICO) – ne facturait que 150 dollars de l’heure au cours des mêmes mois, selon un contrat. obtenu par la Fondation Daily Caller News.

La révélation intervient un jour après que Willis – accusée la semaine dernière d’avoir une relation personnelle « clandestine » avec Wade dans des documents demandant leur renvoi de l’affaire – a déclaré qu’elle traitait les trois procureurs spéciaux qu’elle avait embauchés de la même manière.

S’exprimant lors d’un service religieux local dimanche, elle a déclaré : « J’ai nommé trois conseillers spéciaux, comme c’est mon droit de le faire, et je les ai tous payés au même taux horaire. »

Fani Willis (au centre) et Nathan Wade (à droite) ont été accusés de mauvaise conduite devant le tribunal. Getty Images

La troisième procureure spéciale, Anna Cross, était payée 250 dollars de l’heure en 2022, selon le Daily Caller, qui note également que les accords conclus entre le comté de Fulton et Floyd après avril 2022 auraient pu être à un taux plus élevé, mais n’étaient pas immédiatement disponibles. . Des appels au bureau de Willis lundi ont indiqué qu’il était fermé pour les jours fériés.

Un représentant du bureau de Floyd a refusé de commenter, mais a souligné que les trois avocats s’étaient joints à l’affaire à des moments différents et avaient apporté différents domaines d’expertise à l’affaire.

Willis a ensuite accusé ses détracteurs de racisme, affirmant qu’ils avaient désigné Wade comme le seul procureur noir qu’elle avait engagé.

S’exprimant dimanche à l’église Big Bethel AME à Atlanta, elle a déclaré : « J’ai embauché un homme noir, une autre superstar, un grand ami et un grand avocat… La première chose qu’ils disent : ‘oh, elle va jouer la carte de la race maintenant.’

“Mais non mon Dieu, n’est-ce pas eux qui jouent la carte de la race alors qu’ils n’en interrogent qu’une seule ?”

Nathan Wade écoute l’avocat du procureur Daysha Young présenter ses arguments dans l’affaire contre Donald Trump en Géorgie ELIJAH NOUVELAGE/PISCINE/EPA-EFE/Shutterstock

Michael Roman, l’accusé qui a d’abord affirmé que Willis et Wade étaient en couple, n’a pas tardé à riposter.

“La plus grande différence entre Mme Cross, M. Floyd et M. Wade est que Mme Willis n’est pas en relation avec Mme Cross et M. Floyd”, a-t-il déclaré dimanche au Atlanta Constitution-Journal.

Le dossier de Roman affirmait que Wade avait utilisé l’argent gagné en travaillant sur l’affaire pour emmener Willis en vacances dans la Napa Valley et dans les Caraïbes.

“Willis et Wade ont eu une relation amoureuse avant que Willis n’accorde un contrat de services juridiques avec Wade”, indique le dossier, bien qu’il n’offre aucune preuve pour le prouver.

Dans cette optique, la position passée de Wade sur les conflits d’intérêts a fait sourciller.

Wade a été aperçu devant son cabinet d’avocats après l’éclatement du scandale, mais n’a pas encore commenté le sujet. Ben Hendren pour le New York Post

Il a semblé adopter une position ferme lorsqu’on lui a demandé lors d’un forum de candidats parrainé par la NAACP du comté de Cobb quand un juge devrait se récuser d’une affaire.

“S’il y a une apparence, juste une simple apparence d’irrégularité, et qu’il y a une demande de récusation, faites-le, car en ne le faisant pas, ce que vous faites nuit au comté à long terme, vous coûtez cher aux contribuables. beaucoup d’argent », a déclaré Wade en 2016, selon le Journal quotidien de Mariette.

Wade faisait référence au juge de la Cour supérieure du comté de Cobb, Reuben Green – qu’il a contesté à plusieurs reprises pour son poste – après avoir été accusé d’avoir des conflits d’intérêts qui ont suscité des plaintes en matière d’éthique.

Wade a également allégué à l’époque le gouverneur de Géorgie, Sonny Perdue (à droite). a nommé Green à la magistrature en 2010 parce qu’il était marié à l’un des principaux collaborateurs du gouverneur.

Wade était payé 100 $ de plus de l’heure qu’un autre procureur du bureau de Willis. Getty Images

Green, ancien procureur d’État et procureur fédéral, a précédemment nié les affirmations de Wade.

Le juge Scott McAfee, qui préside l’affaire d’ingérence électorale en Géorgie, a déclaré vendredi devant le tribunal qu’il prévoyait de tenir une audience sur les allégations concernant la relation entre Wade et Willis début février.

Trump et Roman ont plaidé non coupables des accusations portées contre eux.

L’affaire n’a pas encore été jugée.











