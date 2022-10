Le procureur du district d’Atlanta, Fani Willis, abandonne les accusations de tentative de meurtre contre Lil Durk à la suite d’un incident survenu en 2019 à l’extérieur d’une boîte de nuit.

En mai 2019, un mandat a été émis pour l’arrestation de Lil Durk dans le cadre d’une fusillade à l’extérieur du restaurant d’Atlanta The Varsity. Durk a été inculpé aux côtés du roi Von pour tentative criminelle de meurtre, voies de fait graves, participation à des activités criminelles de gangs de rue, possession d’une arme à feu lors de la perpétration d’un crime et possession d’une arme à feu par un criminel condamné. Durk et Von ont finalement été libérés sous caution et Von, malheureusement, a perdu la vie devant un salon d’Atlanta en novembre 2020.

Le procureur du district d’Atlanta, Fani Willis, abandonne 5 accusations de crime contre Lil Durk

Trois ans après l’incident, la Cour supérieure de Géorgie du comté de Fulton, le procureur de district Fani T. Willis a déposé une requête en rejet des charges.

“Les faits de cette affaire ont été examinés et, bien qu’il semble qu’il existait une cause probable pour l’arrestation de l’accusé, la décision du procureur de district à l’heure actuelle n’est pas de poursuivre.” – a écrit Willis. Le motif donné pour le licenciement était le « pouvoir discrétionnaire des poursuites ».

Tout au long de l’affaire, Lil Durk a maintenu son innocence et maintenant il peut enfin mettre cela derrière lui.