Fani Willis a licencié un employé qui avait dénoncé une utilisation abusive des fonds fédéraux

Fani Willis a peut-être licencié l’employé qui l’avait mise en garde contre une mauvaise gestion des fonds fédéraux. Mais elle n’a pas nié ses allégations.

Moins d’un an après le début de son mandat de procureur du comté de Fulton, en 2021, Willis a rencontré Amanda Timpson, une employée du procureur du comté de Fulton. bureau chargé de donner aux jeunes délinquants non violents « des alternatives au système judiciaire pour mineurs ». Au cours de leur conversation, dont un enregistrement a été visionné par le Balise libre de WashingtonTimpson a affirmé à Willis qu’elle avait été rétrogradée après avoir tenté d’empêcher un des principaux collaborateurs de la campagne de Willis d’utiliser à mauvais escient l’argent d’une subvention fédérale destinée à une initiative de prévention des gangs de jeunes.

Selon Timpson, l’assistant, Michael Cuffee, prévoyait d’utiliser une partie d’un budget de 488 000 $ subvention fédérale— destiné à la création d’un centre d’autonomisation des jeunes et de prévention des gangs — pour payer les « cadeaux », les ordinateurs et les déplacements.

“Il voulait faire des choses avec des subventions qui étaient impossibles, et je n’arrêtais pas de lui dire : ‘Nous ne pouvons pas faire ça'”, a déclaré Timpson à Willis lors d’une réunion le 19 novembre 2021. “Il a dit à tout le monde… ‘Nous allons acheter des MacBook, nous allons avoir des cadeaux, nous allons les utiliser pour voyager.’ J’ai dit : “Vous ne pouvez pas faire ça, c’est une subvention très, très spécifique.”

“Je respecte votre évaluation”, a répondu Willis. “Et je ne dis pas que votre évaluation est fausse.”

Plus tard au cours de la conversation, Willis s’est excusée auprès de Timpson et a déclaré que Cuffee avait « échoué » dans son administration.

Moins de deux mois plus tard, Willis a brusquement licencié Timpson et l’a fait escorter hors de son bureau par sept enquêteurs armés, selon Timpson. Lorsque Timpson a déposé une plainte de dénonciation l’année suivante alléguant un licenciement abusif, le bureau de Willis a émis une déclaration décrivant Timpson comme un « vestige de l’administration précédente » qui a été licenciée en raison de son « incapacité à répondre aux normes de la nouvelle administration ».

L’expérience de Timpson apporte un éclairage supplémentaire sur la façon dont Willis, qui a fait campagne sur le promesse de restaurer « l’intégrité » du bureau du procureur – fait des affaires. La démocrate a été critiquée suite aux révélations selon lesquelles elle aurait fait appel à son amant, Nathan Wade, pour gérer l’affaire de racket du bureau contre l’ancien président Donald Trump. Willis aurait également détourné l’argent des contribuables pour faciliter sa liaison avec Wade, un homme marié avec peu d’expérience en matière de poursuites.

Pour Timpson, ces deux incidents démontrent « une tendance » dans la conduite de Willis.

“Mon cas et celui de Nathan Wade sont très similaires quand on les décompose point par point”, a déclaré Timpson au Balise gratuite. “Violations éthiques, abus de pouvoir et utilisation abusive des fonds des comtés, des États et du gouvernement fédéral.”

Timpson, qui a rejoint le bureau du procureur du comté de Fulton en tant que directeur de la prévention et de l’intervention contre les gangs en 2018, espérait que Willis prendrait le bureau dans une nouvelle direction. En décembre 2020, Willis a nommé Timpson au sein de son équipe de direction 2021, un groupe sélectionné d’employés chargés de jouer « un rôle essentiel dans le changement et le rebranding de la culture dans [the district attorney’s] bureau.”

Timpson a d’abord eu le sentiment que quelque chose n’allait pas peu de temps après que Willis ait nommé Cuffee au poste de manager direct de Timpson. D’ici mars 2021, a déclaré Timpson, Cuffee prévoyait d’utiliser une partie d’un budget de 488 000 $ subvention fédérale— destiné à la création d’un centre d’autonomisation des jeunes et de prévention des gangs — pour payer les « cadeaux », les ordinateurs et les déplacements. Au lieu de tenir compte des avertissements de Timpson selon lesquels son plan était illégal, Cuffee a affirmé que les achats faisaient partie de la « vision » de Willis. Et en juin 2021, Cuffee a retiré Timpson du programme de prévention des gangs.

Cuffee a contesté la version des événements de Timpson lors d’un entretien avec le Balise gratuite mardi. Il a reconnu avoir eu des discussions avec elle au sujet de l’achat d’ordinateurs pour le Centre d’autonomisation des jeunes et de prévention des gangs. Mais Cuffee a déclaré qu’il proposait de retirer des dollars d’un autre fonds pour financer l’achat.

“C’est juste une ponction pour Timpson”, a déclaré Cuffee, qui a déclaré au Balise gratuite il a quitté le bureau de Willis en décembre 2021 pour des raisons « personnelles ». “Elle peut faire ce qu’elle doit faire.”

En juillet 2021, Timpson a découvert que plusieurs étudiants de l’extérieur de l’État participaient à un financé par le gouvernement fédéral programme pour les collégiens des écoles publiques d’Atlanta et du comté de Fulton. Le Balise gratuite a confirmé qu’un élève d’une école publique du Wisconsin a suivi le programme Willis’s Junior District Attorney en juillet 2021.

Timpson a rencontré Willis le 26 juillet 2021 pour discuter de ses préoccupations concernant la subvention pour la prévention des gangs et le programme Junior DA. Mais Willis ne voulait rien entendre, a déclaré Timpson.

“Je voulais m’assurer qu’elle le savait parce que je ne voulais pas qu’un scandale soit lié à elle. Elle m’a immédiatement interrompu au milieu de ma phrase et m’a rétrogradé du poste de directeur de la déjudiciarisation des mineurs à celui de commis aux dossiers.”

Se méfiant désormais de l’approche de Willis, Timpson a apporté un enregistreur avec elle la deuxième fois qu’elle a averti son patron de prétendues malversations financières au bureau.

“Je savais que c’était moi contre tout le bureau”, a déclaré Timpson. “Si je n’avais pas de preuves concrètes de ce que je dis, tout le monde allait m’écarter.”

Au cours de leur réunion du 19 novembre 2021, Timpson a informé Willis des projets déclarés de Cuffee de dépenser des fonds fédéraux en ordinateurs et autres dépenses inéligibles.

Documents examiné par le Balise gratuite confirmer que la subvention en question n’était pas destinée à être dépensée pour des ordinateurs ou d’autres articles. Le Centre d’autonomisation des jeunes et de prévention des gangs du comté de Fulton n’a jamais ouvert ses portes et le bâtiment appartenant au comté censé l’héberger est fermé au public et ses portes sont cadenassées.

Timpson a suivi Willis le 7 décembre 2021, réitérant dans un e-mail ses inquiétudes quant au détournement de fonds fédéraux.

“J’ai été humilié et j’ai subi des représailles pour avoir fait ce qu’il fallait”, a écrit Timpson, “en essayant de protéger votre administration du scandale et en défendant les jeunes pour lesquels j’étais chargé de travailler”.

Willis n’a jamais répondu à l’e-mail. Elle a licencié Timpson le 14 janvier 2022.

“Comme vous le savez, vous êtes un employé à volonté du bureau du procureur du comté de Fulton”, lit-on dans une lettre signée de Willis à Timpson. “Veuillez accepter cette correspondance comme un avis indiquant que vos services à ce bureau ne sont plus nécessaires.”

Timpson dit que Willis l’a fait escorter hors du bureau par sept enquêteurs armés.

“Je mesure 4’11” lors de ma meilleure journée”, a déclaré Timpson au Balise gratuite. “Qui a si peur de moi que vous devez me faire sortir du bâtiment par sept enquêteurs armés ? Je n’ai jamais reçu d’avertissement concernant un comportement négatif qui justifierait que quelqu’un se sente menacé par moi.”

Timpson a déposé en août 2022 une plainte de dénonciateur auprès de la Cour supérieure du comté de Fulton, demandant des dommages-intérêts pour perte de salaire. L’affaire est en cours d’investigation.

Après avoir licencié Timpson, le bureau de Willis a utilisé en novembre 2022 1 245 $ de fonds fédéraux provenant de la subvention pour la prévention des gangs pour achat articles de Dell, selon les registres des dépenses du comté.

Ce n’était pas la première fois que Willis puisait dans les subventions fédérales pour acheter des ordinateurs et financer ses voyages.

En 2020, le bureau du DA reçu une subvention de 2 millions de dollars de la Sexual Assault Kit Initiative pour aider à éliminer l’arriéré des kits de viol du département de police d’Atlanta. Le bureau de Willis a depuis retiré près de 13 000 $ de la subvention pour acheter des ordinateurs et a dépensé 27 000 $ supplémentaires en billets d’avion, en hôtels et en location de voitures, selon le comté de Fulton. enregistrements.

Le bureau de Willis a également acheté des ordinateurs grâce à des subventions du Georgia Innocence Project, du Matthew Shepard et James Byrd, Jr. Hate Crimes Program, et des fonds fédéraux affectés au titre de la Violence Against Women Act, selon les dépenses. enregistrements. Il n’est pas clair si les ordinateurs sont des dépenses admissibles dans l’une des subventions.

Le bureau du procureur a publié une déclaration rejetant Timpson comme un « vestige de l’administration précédente » après que Timpson ait déposé ses poursuites contre Willis et le bureau. Timpson, qui a depuis obtenu des lettres de recommandation de plus de 20 associés, dont la procureure adjointe du comté de Fulton, Natalie Zellner, a déclaré que la déclaration de Willis lui avait rendu difficile la recherche d’un emploi.

“Honnêtement, c’était tourmentant”, a déclaré Timpson. “Quelqu’un en position de pouvoir dit cela à mon sujet et je n’ai aucun moyen de le combattre.”

Les avocats de Timpson ont abandonné en novembre une action en diffamation contre Willis parce que le procureur, en tant qu’élu, bénéficie de vastes protections contre de telles réclamations. Mais Timpson prévoit d’intenter prochainement une action similaire contre le bureau du procureur du comté de Fulton.

Ni Willis ni le bureau du procureur du comté de Fulton n’ont répondu à une demande de commentaires.