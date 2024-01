Fani T. Willis et les avocats de la défense dans l’affaire Trump ont eu un échange tendu sur le racisme

Cinq jours plus tard, Daysha Young, une procureure de district qui, comme Mme Willis, est noire, a écrit qu’elle et Mme Willis « sont toutes deux conscientes, surtout en tant que femme afro-américaine, que certaines ont du mal à nous traiter avec respect ».

Elle a ajouté : « Au cours du mois dernier, les courriels de certains d’entre vous ont été irrespectueux et condescendants, manquant à la fois de professionnalisme et de décorum. » Mme Young a également déclaré qu’elle n’avait pas répondu à certains courriels parce qu’ils étaient irrespectueux.

M. Sadow, qui est blanc, a répondu par un courriel dans lequel il a déclaré qu’il était « offensant, déplacé et faux » de suggérer que le racisme était en jeu. Il a également déclaré que le manque de réponse de Mme Young à certains courriels de la défense « suggère un certain degré de hauteur ».

Ensuite, Mme Willis est intervenue.

“Dans la communauté juridique (et dans le monde en général), certaines personnes ne pourront jamais respecter les Afro-Américains et/ou les femmes comme leurs égaux et leurs homologues”, a-t-elle écrit dans une note adressée à M. Sadow mais envoyée à toute la défense. avocats, dont la plupart sont des hommes blancs. « C’est un fardeau que vous ne ressentez pas. De plus, certains sont tellement habitués à le faire qu’ils n’en ont même pas conscience, tandis que d’autres sont intentionnels dans leur manque de respect continu.

Mme Willis a également fait valoir son propre courage. “Maintenant, vous savez, je ne peux pas être victime d’intimidation”, a-t-elle écrit. «Donc, je ne pense même pas que quiconque dans cette équipe ait pensé que quelqu’un était assez stupide pour essayer cette tactique. Comme vous le savez, j’ai maintenant fait l’expérience de certaines des personnes les plus puissantes du pays qui m’appellent tout, mais un enfant de Dieu. Mais pourtant, mon équipe et moi-même restons immobiles à poursuivre la justice.