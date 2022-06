Fangirl indienne groove sur des chansons célèbres Butter, Dynamite lors de son événement scolaire

Le célèbre groupe BTS au monde compte de nombreux fans dans le monde entier. Les garçons BTS Jungkook, V, Jimin, J-Hope, Suga, Jin et RM ne manquent jamais de nous impressionner avec leurs chansons et leurs concerts. Leurs fans sont connus sous le nom de BTS ARMY.

Indian BTS ARMY ne laisse jamais une chance de célébrer le groupe. Les fans en Inde partagent souvent des mises à jour sur le groupe coréen et sont très actifs sur les réseaux sociaux. Récemment, une fangirl de BTS a partagé une vidéo dans laquelle on peut la voir groover sur des chansons populaires Dynamite et Butter lors de son événement scolaire. Selon la légende de sa vidéo, le nom de la fille est Nimisha Mishra et elle étudie en classe 10.





Dans le clip, on peut la voir brûler le sol avec son film de danse. Pendant ce temps, on peut entendre ses camarades de classe l’encourager. Partageant la vidéo, elle a écrit: « Moi-même Nimisha… Une fille est fan de Die heart BTS… J’adore danser sur leurs chansons et c’est amusant d’apprendre leur chorégraphie. Partager des moments spéciaux… Dansé sur mes chansons préférées : #Butter, #Dynamite Lors d’un événement dans mon école

#BTS #BTSArmy. J’ai eu cette opportunité juste à cause de #Yougami Class X.

Si vous êtes un fan de BTS, cette vidéo vous fera sûrement sourire.





Pendant ce temps, après que des informations faisant état d’une interruption de BTS aient circulé, le chef d’équipe RM Namjoon y a réagi. Il a dit que l’annonce concernait les membres du groupe travaillant sur leurs projets solo aux côtés de ceux du groupe, cependant, cela a été mal interprété.

RM a écrit: «Ce n’est pas comme si nous espérions qu’ils (les médias) regarderaient notre émission… jusqu’à la fin pour écrire leurs opinions… Seules les captures d’écran de moi en train de pleurer sont devenues virales… Je me demande si je n’aurais pas dû être assez courageux pour partager… »

Pour les non-initiés, un dîner préenregistré a été créé sur YouTube dans lequel les membres du groupe ont parlé de leurs projets futurs. Le dîner était prévu dans l’ancienne maison de BTS où les membres sont restés ensemble avant de commencer à vivre seuls. Tout en parlant des souvenirs, Suga a déclaré: « 7 garçons vivant ensemble n’est pas facile. » V alias Kim Taehyung a mentionné qu’ils se sont rapprochés lorsqu’ils ont commencé à vivre seuls.

Cependant, le moment est devenu émouvant lorsque Yoongi a déclaré que les membres devraient maintenant parler de leur pause. RM, le chef d’équipe a déclaré: «Je me sens perdu. Après avoir sorti Butter et Permission to Dance, j’ai commencé à sentir que je ne savais plus quel genre de groupe nous étions. Quel genre de musique voulons-nous faire ? Que voulons-nous dire ? Je pense que nous aurions dû prendre cette pause il y a longtemps, mais nous avons continué à la reporter.