Les parieurs cherchant à faire des paris de dernière minute avant le Super Bowl 55 sur DraftKings et FanDuel ont reçu un message d’erreur.

Les utilisateurs utilisant les applications des deux sociétés se sont précipités sur les médias sociaux pour se plaindre et partager des informations sur la panne avant le match entre les Chiefs de Kansas City et les Buccaneers de Tampa Bay.

« Nous sommes conscients des problèmes actuels liés au placement des paris et à l’affichage de l’historique des paris », DraftKings a déclaré dimanche dans un communiqué posté sur Twitter. Nos équipes travaillent activement à résoudre ces problèmes en ce moment. Nous apprécions la patience ici. «

« Nous sommes conscients que les clients de MI et IL ont du mal à se connecter et à placer des paris sur la plateforme Sportsbook », FanDuel dit dans un communiqué publié sur son compte de support client. Notre équipe travaille à résoudre ce problème le plus rapidement possible et nous fournirons toutes les mises à jour ici. Nous nous excusons pour tout inconvénient! »

L’American Gaming Association a déclaré qu’elle s’attendait à ce qu’un nombre record de 7,6 millions de parieurs fasse un pari via des paris sportifs en ligne, tels que FanDuel et DraftKings. Cela représente une augmentation de 63% par rapport à l’an dernier.

Le Super Bowl est le plus grand événement sportif annuel de l’année aux États-Unis. Les Chiefs ont été favorisés par 3,5 points avant le début du match, selon BetMGM.com.