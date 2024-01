Fanchon Stinger, ancien présentateur de Fox 59, décroche un poste dans le nouvel empire télévisé du Dr Phil

INDIANAPOLIS — Fanchon Stinger, qui a passé 12 ans comme présentatrice de soirée bien-aimée derrière le bureau de Fox 59 avant de partir en 2022, a décroché un rôle national de premier plan en tant que co-animateur d’une émission matinale sur le style de vie sur le nouveau réseau de télévision du Dr Phil McGraw.

L’émission de Stinger, « Morning on Merit Street », sera lancée à 8 heures le 26 février. Médias de rue du mériteun réseau de diffusion d’informations et de divertissement par câble fondé par McGraw, mieux connu pour être l’ancien psychiatre de la télévision de l’après-midi.

L’émission matinale, qui mettra en vedette Stinger et co-animateur Dominique Sachsé, est la première aventure du réseau dans le domaine de la programmation d’informations en direct. Une émission du soir intitulée “The News on Merit Street” mettra en vedette le présentateur principal Kris Gutierrez et les co-animatrices Lyndsey Keith et Loni Coombs.

“The News on Merit Street”, sera diffusé les soirs de semaine de 19h à 20h et “adopte une approche globale des gros titres de la journée. Dans l’esprit du légendaire radiodiffuseur Paul Harvey, le programme promet de livrer” le reste de l’actualité. histoire”, a déclaré Media Street dans un communiqué. “À une époque où les gros titres sont souvent trompeurs et déroutants, ‘The News’ s’engage à mener une enquête approfondie en approfondissant les faits, les chiffres et l’histoire.”

Le point d’ancrage du réseau sera l’émission “Dr. Phil Primetime”, une nouvelle version nocturne de l’émission “Dr. Phil” qui “continuera à se concentrer sur de vraies personnes confrontées à de vrais problèmes dans notre société”, selon la chaîne. Le spectacle de McGraw sera lancé à 20 heures le 26 février.

Fanchon Stinger, ex-ancre du Fox 59 :Première femme noire à posséder des taureaux d’élite en PBR

Qu’est-ce que Merit Street Media ?

McGraw a collaboré avec Trinity Broadcasting Network, basé à Fort Worth, pour lancer son nouveau Merit Street Media après avoir terminé son émission-débat de jour « Dr. Phil » il y a un an.

McGraw, titulaire d’un doctorat en psychologie clinique, a déclaré à l’époque dans un communiqué que même si la série “a été un chapitre incroyable de ma vie et de ma carrière”, il souhaitait poursuivre d’autres projets après la 21e saison de la série.

“J’ai eu la chance de vivre plus de 25 merveilleuses années à la télévision”, avait déclaré McGraw à l’époque. “Avec cette émission, nous avons aidé des milliers d’invités et des millions de téléspectateurs dans tous les domaines, de la dépendance au mariage, en passant par le bien-être mental et l’éducation des enfants.”

Merit Street se décrit comme un réseau de diffusion d’informations et de divertissement par câble. En plus des programmes d’information en direct, la chaîne proposera également de véritables drames policiers, des divertissements et bien plus encore.

Stinger : “Une opportunité incroyable”

“Quelle bénédiction de célébrer mon anniversaire en partageant cette passionnante nouvelle avec vous !” Stinger a écrit dans une publication Instagram la semaine dernière. « Je rejoindrai le Merit Street Media Network en tant que co-animateur de l’émission matinale nationale sur le style de vie, « Morning on Merit Street » ! Nous combinerons l’information, l’illumination, le divertissement et l’inspiration d’une nouvelle manière !

“Je veux remercier @drphil pour avoir été le pionnier de la vision derrière @meritstreetmedia et pour cette incroyable opportunité d’entrer dans la vie de nos téléspectateurs et de toucher les gens, les familles et les communautés d’une manière profondément marquante. Je suis ravi de lancer cette nouvelle émission matinale avec mon incroyable co-animateur @dominiquesachse! Nous avons hâte de partager avec vous tous les clins d’œil de Dieu tout au long du chemin jusqu’à ce moment !”

“Morning on Merit Street” sera diffusé en semaine de 8h00 à 10h00 et inclura tout, de la santé et de la forme physique aux conseils parentaux et financiers. “Le programme fournira non seulement les dernières nouvelles de la nuit et de la matinée, mais fournira également des informations exploitables applicables à la vie quotidienne des téléspectateurs”, a indiqué la chaîne dans un communiqué.

La carrière de 30 ans de Stinger comprend un passage de 11 ans comme présentatrice/reportage à FOX 2 News-Detroit ainsi que son séjour à Indianapolis. Après avoir quitté la ville, Stinger a poursuivi sa passion dans l’industrie professionnelle de l’équitation de taureaux en tant que première femme noire à posséder des taureaux d’élite.

Elle a également cofondé l’initiative caritative Nation courage et grâce, qui donne aux jeunes femmes des compétences en leadership. Stinger n’a cependant jamais perdu sa passion pour la télévision en direct. “Au plaisir de revenir sur vos téléviseurs dans quelques semaines !” elle a posté sur Instagram.

Apprenez-en davantage sur la nouvelle émission de Stinger et sur Merit Street Media.

