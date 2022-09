‘Fanboy’ Somdev Devvarman se souvient de sa rencontre avec ‘GOAT’

Roger Federer signifie beaucoup de choses pour beaucoup. Certains l’appellent leur idole, d’autres la raison pour laquelle ils regardent le sport du tennis et la plupart affirment qu’il est le plus grand de tous les temps (GOAT).

L’ancienne star du tennis indien Somdev Devvarman est tout cela à la fois.

Somdev, qui était autrefois le n ° 1 indien, a même publié une vidéo rappelant le temps où il a joué Federer, après que le grand Suisse ait mis fin à sa carrière. Dans la vidéo originale, il a raconté, quoique avec effronterie, l’histoire de son premier match contre Federer aux championnats de tennis hors taxes de Dubaï en 2011.

S’adressant aux médias avant la Laver Cup, le dernier arc de Federer en tant que joueur, Somdev a expliqué son message viral.

“C’était en 2011, l’année où je jouais probablement le meilleur tennis de ma vie. Moi-même, Sania (Mirza), Rohan (Bopanna) assistions au mariage de Mahesh Bhupathi quand j’ai eu cette entrée soudaine pour le tournoi ATP à Dubaï. Et pendant que j’atteignais l’aéroport de Dubaï, j’ai appris que j’étais tiré contre Federer.

“C’était inattendu, mais j’étais super excité à l’idée d’affronter mon idole. Mon expérience avec Federer a été incroyable. C’est quelqu’un qui s’intéresse à une variété de sujets. J’ai beaucoup appris de lui pendant les séances d’entraînement et j’ai été souvent avec lui à Tours.

« C’est un gars qu’on aimerait voir tout le temps. Federer est l’un de ces rares joueurs que vous pouvez rencontrer avec plaisir en tant qu’idole et personne ne sera déçu. Il a eu une carrière incroyable. Il nous a tellement donné à regarder. Il va certainement manquer au monde du tennis », a déclaré Somdev.

FEDERER est CHÈVRE ?

Invité à peser sur le débat GOAT, Somdev, mettant de côté ses préjugés, a déclaré: «Je le vois comme GOAT. La grandeur ne peut pas être mesurée en chiffres, il y a beaucoup d’intangibles – le fan suivant qu’il avait, comment il était sur et en dehors du terrain, comment il a changé le jeu. “

«Considérons-nous Margret Court comme GOAT ou quelqu’un comme Serena (Williams) ou Martina (Navratilova)? Il n’est pas juste de comparer les générations. Entre (Rafael) Nadal et (Novak) Djokovic, les meilleurs joueurs de tennis peuvent être là-bas. Mais les plus grands sont les gens qui influencent le jeu et Roger a été le premier à jouer ce genre de tennis passionné. Personne ne l’a fait comme Roger, pour avoir un jeu sur tous les terrains et à peu près sur n’importe quelle surface », a-t-il déclaré.

“Federer est plus que des titres, c’est la façon dont il a joué et comment il l’a fait paraître sans effort, les coups qu’il pouvait réussir… nous tous qui sommes fans de tennis, nous imaginions seulement que le tennis pouvait être joué comme ça. Tous les champions étaient soumis à une sorte d’examen minutieux, mais Roger était Roger, il faisait toujours de son mieux et poussait des programmes comme des prix égaux et d’autres pour améliorer nos sports.

Il y a une certaine sérénité dans sa façon de jouer tout en mettant ce genre d’intensité. Le regarder jouer est une émotion », a ajouté Devvarman.

Tennis après Federer, Serena

Et ce n’est pas seulement Federer qui a pris sa retraite, Serena Williams a également fait tomber les rideaux de sa carrière.

Somdev pense que même si les fans vont sûrement les manquer, Federer et Serena seront autour du sport.

« Ce sera différent sans ces deux grands qui ont propulsé le sport vers de nouveaux sommets. Federer et Serena ont été parmi les meilleurs des deux décennies. C’est vraiment un sentiment triste quand on se rend au prochain Grand Chelem sans que Federer ou Serena ne soient les favoris. Rappelez-vous, ce sont aussi les favoris des fans », a-t-il déclaré.

« Je suis sûr qu’ils resteront tous les deux accrochés au sport. Je m’attends à ce qu’ils soient impliqués dans le tennis sous une forme ou une autre. Ces deux légendes ont une grande influence pour faire avancer le sport. Sur la base de l’impact que ces deux-là ont eu sur le sport au fil des ans, je m’attends à ce qu’ils s’y engagent. Federer en a déjà parlé”, a-t-il ajouté.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici