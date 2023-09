Fanatiz obtient les droits de nombreux matchs de qualification pour la Coupe du monde de la Conmebol

Le service de streaming Fanatiz a acquis les droits de diffusion de sept des dix matchs de qualification pour la Coupe du monde Conmebol. A l’approche de la Coupe du Monde 2026, ce sont les premiers matches du long chemin de qualification des pays sud-américains.

Fanatiz propose les jeux très attendus sur une base de paiement à la séance au prix de 29,99 $ pour chaque match, un ensemble de deux matchs par équipe nationale pour 49,99 $ ou un ensemble de tous les jeux disponibles pour 99,99 $. De nombreux matchs seront disponibles en pay-per-view auprès de votre fournisseur de télévision par satellite ou par câble au même prix.

Calendrier des éliminatoires de la Coupe du Monde Conmebol

Voici les jeux disponibles pour regarder :

jeudi 7 septembre

Paraguay vs Pérou, 18h30 HE, Fanatiz WCQ

Colombie contre Venezuela, 19 h HE, Fanatiz WCQ

Vendredi 8 septembre

Uruguay contre Chili, 19 h HE, Fanatiz WCQ

mardi 12 septembre

Équateur contre Uruguay, 17 h HE, Fanatiz WCQ

Venezuela vs Paraguay, 18 h HE, Fanatiz WCQ

Chili contre Colombie, 20 h 30 HE, Fanatiz WCQ

Pérou vs Brésil, 22 h HE, Fanatiz WCQ

Le forfait PPV pour chaque match comprend la possibilité de regarder le match avec des commentaires en anglais ou en espagnol ou simplement avec le son du stade. Le forfait PPV comprend également un accès VOD (vidéo à la demande) de sept jours au match, afin que les fans puissent le revoir à leur convenance.

Les fédérations de la Conmebol concluent des accords de dernière minute

Malheureusement pour les fans de football aux États-Unis, chacune des fédérations de la Conmebol a décidé de vendre séparément les droits internationaux de ses matches de qualification pour la Coupe du monde à domicile. Au lieu de travailler ensemble par l’intermédiaire d’une seule agence, les radiodiffuseurs ont dû signer des accords individuels.

Cela signifie qu’au moment de mettre sous presse, les droits sur les matches à domicile de l’Argentine, de la Bolivie et du Brésil n’ont pas été vendus. Il est probable que l’un des diffuseurs américains se mobilise pour acquérir les droits. Cependant, ces accords de dernière minute et la désorganisation totale de la Conmebol ne rendent pas service aux chaînes de télévision et aux fans de football. Tout le monde se démène pour savoir qui possède quels jeux, le cas échéant.

Heureusement, Fanatiz est intervenu pour montrer sept des dix matchs. Basé à Miami, Fanatiz est un service de streaming de confiance qui offre le meilleur du football latino-américain aux téléspectateurs aux États-Unis et à l’étranger. Parmi ses chaînes, Fanatiz propose beIN SPORTS, AFA Play, GolTV, Real Madrid TV et d’autres réseaux qui diffusent des matchs et des informations sur le football.

De plus, les fans qui achètent le forfait PPV recevront un essai gratuit de sept jours du populaire plan Front Row de Fanatiz. Le forfait Front Row est un abonnement mensuel qui permet aux fans d’accéder à tout le contenu de Fanatiz, y compris les matchs des meilleures ligues et tournois continentaux d’Amérique du Sud, tels que la Copa Libertadores et la Copa Sudamericana, la Primera División argentine, la Série A brésilienne, la Liga 1 péruvienne, la Primera A colombienne, la Primera División uruguayenne et la LigaPro équatorienne, ainsi que des matchs d’autres tournois mondiaux, tels que la Ligue 1 française, la Süperlig turque et la Primeria Liga portugaise.

Photo : IMAGO / Zuma sur le fil