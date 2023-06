Fanatiz jouera les matchs amicaux de l’Argentine, de la Colombie, du Chili et de l’Équateur

Le service de streaming Fanatiz a récupéré les droits de plusieurs grands matches amicaux sud-américains. Les jeux mettant en vedette l’Argentine, la Colombie, le Chili et l’Équateur peuvent être visionnés sur le service, via le paiement à la séance.

Calendrier des matches amicaux sud-américains Fanatiz :

16 juin, 15h00 HE: Colombie vs Irak – REGARDER

16 juin, 20 h 30 HE : Chili vs République dominicaine – REGARDER

19 juin, 8 h 30 HE : Indonésie contre Argentine – REGARDER

20 juin, 20 h 00 HE : Équateur vs Costa Rica – REGARDER

La tête d’affiche est bien sûr l’Argentine en visite en Indonésie le 19. Les champions du monde en titre chercheront à faire le show à coup sûr.

Bien qu’ils manquent peut-être de puissance vedette, les trois autres matchs seront probablement des affrontements plus compétitifs.

Ces matchs amicaux seront des mises au point essentielles avant le début des qualifications de la CONMEBOL pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en septembre. L’Équateur, en particulier, devra être pointu, car il démarre avec -3 points en guise de punition pour avoir falsifié les documents de naissance de Byron Castillo lors du dernier cycle de qualification. Les choses seront un peu plus faciles cette fois-ci pour les équipes d’Amérique du Sud, car la région à 10 équipes obtiendra désormais six places garanties dans la Coupe du monde élargie à 48 équipes. La septième place entrera dans les éliminatoires interconfédérations pour une place finale.

Fanatiz propose une offre aux fans qui achètent l’un des jeux à la carte. Avec un achat PPV, vous bénéficierez d’un essai gratuit de 7 jours de leur plan de base « Front Row ». Ce plan comprend la Copa Libertadores, la Sudamericana, les ligues argentine et brésilienne, et plus encore.

Chaque match à la carte coûte 14,95 USD chacun et inclut la possibilité de revoir le match à la demande pendant 72 heures.

Pour les dernières listes de matches amicaux sud-américains comme ceux-ci, ainsi que d’autres jeux, gardez un œil sur notre page Matchs à venir.

Photo: Imago