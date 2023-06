Fanatics organise une deuxième journée des investisseurs alors que la société se dirige vers l’introduction en bourse

Michael Rubin, fondateur et PDG de Fanatics, dans son bureau de New York.

Fanatics a organisé sa deuxième journée des investisseurs en près d’un an alors que la société se rapproche discrètement d’une offre publique initiale, a déclaré à CNBC une source proche du dossier.

Plus de 100 investisseurs institutionnels existants et potentiels de grandes entreprises telles que Goldman Sachs et Barclays se sont réunis mardi pour la réunion au siège de la NBA Players Association à New York pour entendre le fondateur et PDG de Fanatics, Michael Rubin, a indiqué la source. 300 autres personnes ont assisté à la réunion virtuellement sur Zoom.

Des dirigeants de tous les secteurs de l’entreprise ont fait des présentations et ont participé à une séance de questions-réponses avec le public.

Un porte-parole de Fanatics a déclaré que le calendrier de l’introduction en bourse de la société n’avait pas changé.

Les investisseurs ont également eu droit à une visite surprise du grand footballeur Tom Brady, un investisseur de la société.

Brady a parlé aux investisseurs des affaires et du leadership et s’est mêlé au public.

Fanatics, basé en Floride, a été fondé en 2011 par Rubin, ancien copropriétaire des 76ers de Philadelphie de la NBA et des Devils du New Jersey de la LNH. Fanatics a maintenant des accords de licence exclusifs avec la NFL, la NHL, la NBA, la MLB et les collèges et universités pour fabriquer et vendre des produits officiels de l’équipe.

En novembre dernier, Rubin a réuni des analystes sell-side pour une rencontre et pour parler de ses plans de croissance pour l’entreprise.

En avril, la société a annoncé qu’elle embauchait Deborah Crawford de Méta de diriger les relations avec les investisseurs, un nouveau poste au sein de l’entreprise.

Fanatics, la société de plateforme mondiale, est évaluée à 31 milliards de dollars. Elle a connu une croissance rapide et a réalisé plusieurs acquisitions au cours des deux dernières années, notamment les cartes à collectionner Topps et la marque de vêtements Mitchell & Ness.

La société s’est récemment intéressée aux paris sportifs, récupérant les actifs américains de PointsBet pour environ 150 millions de dollars en mai.

Fanatics est une société CNBC Disruptor 50 à deux reprises. S’inscrire pour notre newsletter hebdomadaire originale qui va au-delà de la liste annuelle Disruptor 50, offrant un aperçu plus approfondi des entreprises privées telles que Fanatics qui continuent d’innover dans tous les secteurs de l’économie.