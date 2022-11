Fanatics étend son accord avec Nike à l’équipe de baseball la plus populaire du Japon

La plateforme de commerce sportif Fanatics étend un partenariat à long terme récemment signé avec Nike pour inclure la fabrication et la distribution de marchandises pour les Yomiuri Giants, l’équipe de baseball la plus populaire et la plus titrée du Japon.

En plus des droits exclusifs de marchandisage, Fanatics exploitera des activités de commerce électronique et de vente au détail physique pour les Yomiuri Giants et prévoit de rénover les magasins de détail du Tokyo Dome avant la saison 2023. Nike deviendra le fournisseur officiel d’uniformes des Yomiuri Giants. Les fanatiques fabriqueront des uniformes sur le terrain et des articles de performance des joueurs, ainsi que des maillots et des vêtements supplémentaires de marque Nike vendus en ligne et dans des magasins physiques. Fanatics crée également des autographes et des produits de collection pour les fans des Yomiuri Giants.

Les Yomiuri Giants sont la première équipe sportive en dehors des États-Unis à adopter ce modèle Nike-Fanatics pour les articles de sport et de terrain. Fanatics, un acteur majeur du merchandising sportif, a des accords de licence exclusifs avec la NFL, la NHL, la MLB, ainsi que divers collèges et universités. Plusieurs de ces accords, y compris la NFL et la MLB, se chevauchent également avec les offres de maillots et de vêtements Nike.

Un partenariat entre Fanatics et Nike a été conclu plus tôt cette année pour la fabrication de vêtements de sport universitaires américains par Fanatics, qui devrait commencer en 2024.

Le trois temps Disrupteur CNBC 50 La société a une valorisation privée de 27 milliards de dollars.