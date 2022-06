Fanatics est en pourparlers pour acheter la société de paris sportifs Tipico, selon des sources

Fanatics, la société de merchandising sportif, est en pourparlers pour acquérir la société de paris sportifs Tipico, selon deux personnes proches du dossier.

Un accord n’a pas encore été conclu et les deux parties sont actuellement dans une impasse sur le prix, bien que des pourparlers soient en cours, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées car les discussions sont privées.

Tipico possède une petite entreprise de paris sportifs aux États-Unis, avec des licences dans le New Jersey et le Colorado, mais est le principal fournisseur de paris sportifs en Allemagne, selon son site internet.

Le président exécutif de Fanatics, Michael Rubin, a annoncé mercredi qu’il vendait sa part de 10 % dans Harris Blitzer Sports Entertainment, propriétaire du Philadelphie 76ers et Diables du New Jersey, ouvrant la voie aux fanatiques pour entrer dans l’arène du jeu. Les règles de la National Basketball Association n’autorisent pas les propriétaires à exploiter une plateforme de jeu.

Fanatics a réalisé plusieurs acquisitions au cours des dernières années en tant que société fermée. En 2020, il a acquis le fabricant d’articles de sport WinCraft, et plus tôt cette année, il a acheté la société de cartes à collectionner Topps pour 500 millions de dollars. Fanatics a une valorisation privée de 27 milliards de dollars.

« Au fur et à mesure que notre entreprise Fanatics s’est développée, les obstacles que je dois surmonter pour m’assurer que notre nouvelle entreprise n’entre pas en conflit avec mes responsabilités en tant que copropriétaire des Sixers se sont également accrus », a déclaré Rubin. a déclaré dans un communiqué publié sur Twitter Mercredi annonçant la vente de sa participation dans les 76ers. « Avec le lancement de notre activité de cartes à collectionner et d’objets de collection plus tôt cette année – qui aura des contrats individuels avec des milliers d’athlètes dans le monde – et une opération de paris sportifs qui sera bientôt lancée, ces nouvelles entreprises entreront directement en conflit avec les règles de propriété des ligues sportives. . Compte tenu de ces réalités, je vais malheureusement vendre ma participation dans les Sixers et passer de copropriétaire à fan à vie. »

Rubin n’a pas hésité à vouloir entrer dans l’industrie des paris sportifs.

« Nous pouvons être l’acteur n°1 au monde dans ce domaine dans 10 ans », a déclaré Rubin. a déclaré au Sports Business Journal plus tôt cette année. « Cela semble ambitieux pour quelqu’un qui n’est pas dans le métier aujourd’hui, mais nos avantages stratégiques sont que nous sommes l’une des marques de sport numérique les plus connues et que nous touchons tellement de fans. »

