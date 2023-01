La société de plateforme sportive de Michael Rubin, Fanatics, cède sa participation de 60% dans la société NFT Candy Digital, selon un e-mail interne obtenu par CNBC.

Fanatics, qui détenait auparavant la majorité des parts de Candy Digital, vendra sa participation à un groupe d’investisseurs dirigé par Galaxy Digital, la banque marchande de cryptographie dirigée par Mike Novogratz, qui était l’autre actionnaire fondateur d’origine, selon l’e-mail.

Les fanatiques ont refusé de commenter.

Candy Digital a été fondée en juin 2021 au milieu du boom du sport NFT, en concurrence avec des entreprises comme Dapper Labs dans l’espace de collection de sports numériques. L’un de ses premiers efforts est sorti d’un accord de licence pluriannuel avec MLB pour produire des jetons non fongibles, qui comprenait un Lou Gehrig NFT exclusif. Il a également publié des objets de collection numériques avec Netflix de Stranger Things, WWE et plusieurs équipes Nascar.

Cependant, à l’instar du marché NFT plus large, les NFT sportifs ont également connu un déclin au milieu de «l’hiver crypto» qui a vu la valeur de presque tous les actifs numériques chuter. Dapper Labs, la société derrière les plateformes de trading numérique NBA Top Shot et NFL All Day qui s’est classée n ° 9 sur la liste CNBC Disruptor 50 de l’année dernière, a licencié 22% de sa société en novembre.

Candy Digital avait levé un tour de série A de 100 millions de dollars en octobre 2021, le valorisant à 1,5 milliard de dollars à l’époque. Les investisseurs de ce tour comprenaient le Vision Fund 2 de SoftBank, Insight Partners et le Pro Football Hall of Famer Peyton Manning, selon les précédents rapports de CNBC.

On ne sait pas ce que Fanatics a reçu pour sa participation dans la société, mais Rubin a écrit : « La cession de notre participation à ce moment nous a permis de nous assurer que les investisseurs pouvaient récupérer la majeure partie de leur investissement en espèces ou en actions supplémentaires dans Fanatics – un résultat favorable pour les investisseurs. , en particulier sur un marché des NFT en pleine implosion qui a connu des chutes vertigineuses à la fois des volumes de transactions et des prix des NFT autonomes.”

Rubin a cité plusieurs facteurs pour la cession de Fanatics dans l’e-mail, qu’il a écrit comme une “décision plutôt simple et facile à prendre pour nous pour plusieurs raisons”.

“Au cours de l’année écoulée, il est devenu clair que les NFT ne seront probablement pas durables ou rentables en tant qu’entreprise autonome”, a écrit Rubin. “Outre les objets de collection physiques (cartes à collectionner) qui représentent 99 % de l’activité, nous pensons que les produits numériques auront plus de valeur et d’utilité lorsqu’ils seront connectés à des objets de collection physiques pour créer la meilleure expérience pour les collectionneurs.”

En janvier 2022, Fanatics a acquis les cartes à collectionner Topps pour environ 500 millions de dollars après avoir également acquis les droits de production des cartes à collectionner MLB, rompant un partenariat de près de 70 ans entre Topps et la meilleure ligue de baseball.

Fanatics a levé 700 millions de dollars de capitaux frais en décembre, dans le but d’utiliser ce nouvel argent pour se concentrer sur les opportunités potentielles de fusion et d’acquisition dans ses activités d’objets de collection, de paris et de jeux. Cela a également poussé la valorisation de l’entreprise à 31 milliards de dollars.

La société, qui a commencé comme une plate-forme de commerce électronique vendant des produits d’équipe aux fans de sport, a cherché à se développer dans l’ensemble de l’écosystème sportif. La société envisage également une offre publique initiale, et Rubin a récemment rencontré plus de 90 analystes Internet, de vente au détail et de jeux de diverses sociétés de Wall Street, où il a parlé des plans de croissance de Fanatics, selon les précédents rapports de CNBC.

Fanatics, une société CNBC Disruptor 50 à trois reprises, a été classée n ° 21 sur la liste de l’année dernière.

Voici l’e-mail complet que Rubin a envoyé mercredi au personnel de Fanatics :

Fanatiques de l’équipe –

Bonne année. J’espère que tout le monde a eu la chance de se ressourcer et de passer du temps de qualité avec sa famille et ses amis pendant les vacances, et que votre 2023 commence bien.

Alors que nous reprenons le rythme des choses, je voulais partager quelques nouvelles avec vous tous. Avec effet immédiat, Fanatics a cédé notre participation d’environ 60 % dans Candy Digital. Nous avons vendu notre participation dans la société NFT à un groupe d’investisseurs dirigé par Galaxy Digital, l’autre actionnaire fondateur d’origine. Lorsque nous avons examiné tous les facteurs sur la table, il s’agissait d’une décision plutôt simple et facile à prendre pour plusieurs raisons.

Modèle commercial – Les NFT émergeront très probablement comme un produit/fonctionnalité intégré et non comme une activité autonome : Au cours de l’année écoulée, il est devenu clair que les NFT ont peu de chances d’être durables ou rentables en tant qu’activité autonome. Outre les objets de collection physiques (cartes à collectionner) qui représentent 99 % de l’activité, nous pensons que les produits numériques auront plus de valeur et d’utilité lorsqu’ils seront connectés à des objets de collection physiques pour créer la meilleure expérience pour les collectionneurs. À cette fin, nous détenons déjà un ensemble plus large et plus important de droits NFT et d’objets de collection numériques au sein de notre activité Fanatics Collectibles qui sont venus avec nos droits de cartes à collectionner (NFL, MLB, NBA et plus), que nous intégrons de manière transparente avec le monde- droits d’objets de collection physiques de classe que nous avons actuellement. A terme, notre objectif est d’augmenter le nombre de collectionneurs sportifs. La connectivité entre les objets de collection physiques et numériques sera le moyen le plus puissant de créer une résonance émotionnelle et un succès durable pour les NFT et leurs collectionneurs.

Relations investisseurs : Prendre cette mesure immédiate est non seulement logique pour l’orientation stratégique de Fanatics, mais nous permet également de maintenir l’intégrité des relations avec nos investisseurs. Les investisseurs de Candy ont adhéré à la vision non pas à cause des NFT ou de Candy elle-même, mais à cause de nos antécédents chez Fanatics. Cette expérience éprouvée est le résultat de votre travail acharné et de notre alignement sur la mission de construire la principale plateforme sportive numérique mondiale. Par conséquent, il était impératif pour nous de protéger leur investissement face à l’évolution du marché et de l’environnement financier. La cession de notre participation à ce moment nous a permis de nous assurer que les investisseurs étaient en mesure de récupérer la majeure partie de leur investissement en espèces ou en actions supplémentaires dans Fanatics – un résultat favorable pour les investisseurs, en particulier dans un marché NFT en pleine implosion qui a connu des baisses précipitées des volumes de transactions et prix des NFT autonomes.

Intégration culturelle : Semblable à la rapidité avec laquelle nous nous mobilisons lorsque la bonne acquisition stratégique ou le bon partenariat se présente, nous agissons encore plus rapidement lorsque nous réalisons que les choses ne fonctionnent pas. Une de nos valeurs fondamentales – Un fanatique… Gagnez en équipe – fait partie intégrante de notre succès et ne fonctionne que lorsque nous pouvons tirer parti de l’intelligence et de l’expertise collectives de l’ensemble de nos équipes et collègues. Malheureusement, nous n’avons jamais réalisé l’intégration complète de Candy dans l’environnement ou la culture Fanatics en raison d’actionnaires ayant des objectifs et des buts concurrents. Notre culture de construction, de croissance et de victoire en équipe est ce qui rend cette entreprise spéciale, et nous n’étions pas disposés à faire des compromis sur ce front.

Nous sommes convaincus à 100 % qu’il s’agissait de la meilleure décision à long terme pour Fanatics et nos partenaires et nous sommes impatients de développer ensemble notre activité de cartes numériques et de cartes à collectionner sous Fanatics Collectibles avec les droits incroyables que nous avons sur la NFL, la MLB, la NBA et la NCAA. , WWE, UFC, F1, UEFA, Disney et plus encore.

Bonne année à tous,

Michel Rubin

PDG, Fanatiques