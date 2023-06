Fanatics augmente son offre à 225 millions de dollars pour acquérir les actifs américains de PointsBet

Michael Rubin, fondateur et PDG de Fanatics, dans son bureau de New York.

Fanatics a augmenté les enjeux alors qu’il cherche à acquérir les activités américaines de PointsBet.

La société de plateforme sportive a augmenté son offre de 50% à 225 millions de dollars dans le but de surenchérir DraftKings qui a fait une offre non contraignante de 195 millions de dollars au début du mois.

Les actionnaires de PointsBet voteront officiellement sur la nouvelle offre jeudi soir.

« Le conseil d’administration soutient à l’unanimité la proposition améliorée de Fanatics Betting and Gaming, qui offre un prix supérieur plus une certitude », a déclaré le président de PointsBet, Brett Paton, dans un communiqué.

PointsBet a donné à DraftKings jusqu’à 18 heures mardi (heure de Melbourne) pour faire une offre ferme et ils ne l’ont pas fait.

Le PDG de DraftKings, Jason Robins, a précédemment déclaré à CNBC que même si l’accord n’aurait pas été transformateur pour DraftKings, il permettrait à l’entreprise d’augmenter sa part de marché.

Si l’accord est officiellement approuvé par les actionnaires et les régulateurs de PointsBet, il donnera aux Fanatics l’immobilier américain dont ils ont tant besoin dans les 15 États américains où ils opèrent. PointsBet est le septième opérateur de paris sportifs aux États-Unis.

« Notre équipe américaine aura un avenir solide au sein du groupe Fanatics Betting and Gaming et PointsBet s’appuiera sur les opportunités en Australie et au Canada, soutenues par un bilan solide », a déclaré Paton.

Le PDG de Fanatics, Michael Rubin, a déclaré à CNBC après l’annonce de DraftKings qu’il était très sceptique quant à leur offre proposée, qu’il considérait comme DraftKings tentant de ralentir Fanatics.

« C’est une décision de retarder notre capacité à entrer sur le marché », a déclaré Rubin. « Je suppose qu’ils sont plus préoccupés par nous que je ne l’aurais pensé. »

DraftKings et Fanatics ont tous deux refusé de commenter la nouvelle.