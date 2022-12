Fan Fashion attire des critiques mitigées au Qatar

La Coupe du monde au Qatar est devenue un paratonnerre politique, il n’est donc pas surprenant que le style vestimentaire des fans de football ait suscité la controverse.

Oubliez vos maillots de football classiques – les rues de Doha se sont transformées en un défilé chaotique en termes de mode.

Les visiteurs du monde entier portent des versions remaniées des coiffes et des thobes traditionnels arabes du Golfe. Les femmes occidentales ont essayé le hijab. Les supporters anglais ont enfilé des costumes de croisés. Les esprits politiques ont fait des déclarations avec des accessoires arc-en-ciel au Qatar, qui criminalise l’homosexualité.

La mode des fans a tout attiré, de l’amusement à l’indignation des habitants du petit émirat musulman qui n’a jamais rien vu de tel que le spectacle de la Coupe du monde auparavant.

Le style le plus populaire parmi les supporters étrangers lors de cette Coupe du monde est la ghutra, le foulard traditionnel porté par les hommes dans toute la péninsule arabique.

S’il est photographié lors d’une fête d’Halloween chez lui au Cap, en Afrique du Sud, Gavin Coetzee, 60 ans, admet que son choix de garde-robe peut sembler mal conçu, voire grincer des dents. Il a demandé à un tailleur de coudre ensemble quatre drapeaux africains dans une ghutra et un thobe arabe stéréotypé, la longue tunique fluide que les hommes qatariens portent d’un blanc éclatant.

“Je ne porterais pas ça dans un pays occidental”, a-t-il dit, faisant référence à une sensibilité culturelle accrue là-bas. Mais à sa grande surprise, son costume a suscité l’exaltation et les éloges des habitants du Qatar.

« Ça a été incroyable. Tout le monde veut prendre notre photo, nous demander d’où nous venons, ils sont intéressés par la raison pour laquelle nous avons mis cette tenue”, a-t-il déclaré, aux côtés de deux amis portant la même tenue.

Les ruelles étroites du souk Waqif central de Doha regorgent de vendeurs de ghutras aux couleurs nationales variées, du bleu, vert et jaune vif du Brésil au tricolore rouge, blanc et vert du Mexique. Les vendeurs les repassent et les plient pour créer un effet de pointe de veuve, en ajustant soigneusement le tissu à la tête des fans dans le style dit cobra porté par les Qataris.

« Je voulais m’immerger dans la culture. C’est amusant d’essayer de nouvelles choses », a déclaré Ricardo Palacios, 41 ans, du Venezuela, portant une coiffe à carreaux rouges et blancs. “Les habitants sont sous le choc … que quelqu’un portant une chemise espagnole porte ça.”

Jusqu’à présent, le seul reproche des Qataris, a ajouté Palacios, est que “je ne sais pas comment le faire correctement”. partagé sur les réseaux sociaux.

Le citoyen qatari Naji al-Naimi, membre du conseil d’administration de Majlis al-Dama, un centre animé de café et de backgammon sur le marché en plein air de Doha, a déclaré que les dizaines de fans internationaux portant sa tenue nationale ne le dérangeaient pas le moins du monde. Au lieu de cela, il trouve la tendance attachante. Il l’a comparé aux citoyens de la péninsule arabique portant des jeans ou des costumes lorsqu’ils voyagent en Europe.

“Nous essayons toujours de nous adapter et de faire appel aux coutumes et traditions du pays hôte”, a-t-il déclaré.

Parmi les visiteurs non musulmans, même le hijab, le foulard musulman traditionnel témoignant de la piété envers Allah, est devenu une tenue tendance de la Coupe du monde. Des vidéos en ligne montrent des femmes étrangères dans les rues de Doha portant des foulards colorés, s’exclamant à quel point elles se sentent en sécurité et mignonnes.

La chaîne de télévision financée par le Qatar, Al Jazeera, a publié la semaine dernière une vidéo montrant une femme hors caméra enroulant des hijabs autour de fans féminines qu’elle a rencontrées dans la rue.

“Étonnante!” a crié un fan du Brésil.

La population locale du Qatar n’a pas apprécié les autres tenues, en particulier les costumes de croisés capés des supporters anglais. Les tenues, comprenant une armure en cotte de mailles, un casque en plastique et un bouclier orné d’une croix dressée, sont un clin d’œil aux conquêtes chrétiennes de la Terre Sainte du XIe au XIIIe siècles qui ont opposé les envahisseurs européens aux musulmans.

Des images circulant sur Twitter ont montré que la sécurité qatarie refoulait des supporters déguisés en croisés avant le match Angleterre-Iran en phase de groupes du tournoi. D’autres ont rapporté qu’on leur avait demandé de rendre leurs costumes avant que l’Angleterre ne joue aux États-Unis quelques jours plus tard.

“Ce qui est si douloureux, c’est de voir certains visiteurs dans notre pays louer les gloires de l’Europe des Croisés, qui ont déshonoré l’honneur de tous les musulmans”, a déclaré Ashraf al-Khadeer, un citoyen qatari de 33 ans à Doha.

Mais jusqu’à présent, le plus grand point d’éclair du tournoi a été les vêtements arc-en-ciel et autres accessoires multicolores, car la criminalisation de l’homosexualité au Qatar a déclenché une tempête de critiques. Après que la FIFA ait menacé les équipes européennes portant des brassards “One Love” de discipline dans le jeu, certains fans ont décidé de faire preuve de solidarité avec la communauté LGBTQ.

Quelques jours après que les supporters se sont plaints d’avoir été bloqués dans les stades en raison de tenues arc-en-ciel, la FIFA a assuré que la sécurité qatarie autoriserait les articles dans les matchs. La règle a été inégalement appliquée.

Pour éviter les tracas, une agence de publicité française a promu des brassards de la Coupe du monde imprimés avec des cartes Pantone en noir et blanc qui identifient les couleurs de l’arc-en-ciel avec des chiffres. D’autres sont allés à l’extrême, comme le manifestant qui a pris d’assaut le terrain avec un drapeau arc-en-ciel lors du match entre le Portugal et l’Uruguay avant d’être taclé par un steward.

Plus largement, la question de savoir quoi porter lors de la Coupe du monde au Qatar, un émirat musulman conservateur, a suscité l’inquiétude des supportrices bien avant le coup d’envoi du tournoi.

Des groupes de fans ont diffusé des conseils aux nouveaux arrivants, décourageant les femmes de porter des shorts et des chemises à manches courtes. Le site Web du tourisme géré par le gouvernement demande aux visiteurs de “faire preuve de respect pour la culture locale en évitant les vêtements trop révélateurs” et recommande aux hommes et aux femmes de se couvrir les épaules et les genoux.

Alors, quand Ivana Knöll, mannequin Instagram et ancienne reine de beauté croate, s’est présentée cette semaine dans les stades vêtue d’une minirobe qui exposait une grande partie de sa poitrine, certains craignaient un incident international. Mais Knöll a déclaré qu’elle se sentait à l’aise et que les habitants lui avaient assuré qu’elle pouvait porter ce qu’elle voulait.

Vendredi, Knöll a publié une photo sur Instagram d’hommes qatariens prenant des photos alors qu’elle se pavanait dans les gradins du stade avec des leggings serrés et un soutien-gorge.

“Merci beaucoup pour ton soutien!” elle a écrit pour célébrer son million de followers, attirant des commentaires au Qatar reflétant un mélange d’admiration, d’indignation et de perplexité.

