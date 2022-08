Fan Expo Canada est de retour. Voici à quoi s’attendre

Fan Expo Canada est de retour dans toute sa splendeur cette année – un espace où les amateurs de bandes dessinées, les superfans de télévision et de cinéma et les cosplayers peuvent s’unir.

La convention – le plus grand événement de culture pop au Canada – devrait attirer des milliers de fans au Metro Toronto Convention Centre pendant quatre jours, entre le 25 et le 28 août, son premier spectacle à grande échelle depuis le début de la pandémie.

À quoi les fans peuvent s’attendre cette année

Pour les fans de cosplay, il y aura un tapis rouge ouvert, un atelier sur les techniques de cosplay et le Masters of Cosplay Grand Prix — une compétition pour montrer les meilleurs costumes de l’événement. Le gagnant affrontera des champions de sept autres villes canadiennes.

Des tatoueurs ouvriront une boutique pour les fans à la recherche d’une encre spécifique, y compris Marc Draven, le seul tatoueur au monde à être à la fois autorisé par Lucasfilm Ltd et approuvé par le regretté auteur de bandes dessinées Stan Lee.

Le favori des fans, William Shatner, sera présent à la Fan Expo Canada de cette année, qui se déroulera du 25 au 28 août au Metro Toronto Convention Centre. (Evan Mitsui/CBC)

Fans de Choses étranges pourront prendre des photos avec les acteurs de la nouvelle saison, ainsi qu’assister à des panels mettant en vedette les acteurs. Grace Van Dien (Chrissy Cunningham) aura une séance de questions-réponses vendredi, tandis que Jamie Campbell Bower (Vecna) en fera une samedi. Joseph Quinn (Eddie Munson) et le Canadien Finn Wolfhard (Mike Wheeler) seront rejoints par un invité surprise dimanche.

Choses étranges les fans connaîtront également Sean Astin, qui a joué Bob Newby dans la saison 2. Il rejoint ses collègues hobbits de Le Seigneur des Anneaux, Elijah Wood, Dominic Monaghan et Billy Boyd pour un événement de retrouvailles ce week-end.

Sean Astin signe des autographes lors de l’Amazing Las Vegas Comic Con, au Las Vegas Convention Center, le 15 juin 2019. Astin est surtout connu pour son rôle de Samwise Gamgee dans le Seigneur des Anneaux. (Paul Butterfield/Getty Images pour Amazing Comic Conventions)

La troupe de comédie canadienne emblématique The Kids in the Hall sera également à l’exposition pour promouvoir leur série de retour sur Prime Video.

Les autres favoris des fans présents à la convention de cette année incluent Laz Alonso, Giancarlo Esposito, Kevin Smith et William Shatner.

La culture des fans continue d’évoluer

Fan Expo Canada a organisé un événement « en édition limitée » au Metro Toronto Convention Centre en octobre 2021. Mais cette année verra le retour de la convention à grande échelle. (Evan Mitsui/CBC)

La première Fan Expo au Canada a été lancée en 1995, à laquelle ont assisté seulement 1 500 personnes. Mais au fil des ans, il s’est considérablement développé, attirant des stars comme Stan Lee, Carrie Fisher et Nichelle Nichols.

D’autres conventions de fans, comme Toronto Comicon ou Anime North, ont également augmenté en nombre et en fréquentation ces dernières années, soulignant l’essor continu de la culture fandom.

Cette croissance attire également de nouveaux publics, déclare Jamie Broadnax, fondateur et PDG de la publication médiatique Black Girl Nerds.

“Nous voyons plus de femmes, plus de femmes noires, plus de personnes de couleur, dans les communautés sous-culturelles, du jeu à l’anime en passant par le cosplay”, a-t-elle déclaré.

Les médias sociaux ont permis à plus de personnes de se sentir incluses et représentées, a déclaré Broadnax, encourageant la participation de ceux qui se sont peut-être sentis découragés de participer à la culture fandom dans le passé.

“Je me souviens même quand j’ai commencé Black Girl Nerds, que cosplayer différents personnages et anime était, comme, tabou. Donc, voir que cela est normalisé dans différentes cultures est incroyable”, a-t-elle déclaré.

Les médias sociaux ont également donné aux communautés de fans plus de visibilité, a déclaré Broadnax, les qualifiant “d’énorme catalyseur qui permet aux fans d’avoir plus leur mot à dire”.

Un exemple de ceci est La Ligue des Justiciers de Zack Snyder. Après que Snyder se soit éloigné du film en post-production, Warner Bros. a changé Ligue des Justiciersle ton, le déplaçant de l’intention initiale du réalisateur. Mais les fans ont utilisé les médias sociaux pour influencer le studio, qui a finalement publié la coupe originale de Snyder en ligne.

REGARDER | Le film plus sombre de Zach Snyder Justice League sort enfin:

Le film plus sombre de Zack Snyder Justice League sort enfin Après des années de campagnes de fans et des millions de dollars dépensés, la vision originale de Justice League du réalisateur Zack Snyder est enfin publiée sur HBO Max. D’une durée totale de quatre heures et deux minutes, le critique de cinéma de CBC qualifie la coupe de Snyder de “super smash épique avec beaucoup de style mais peu d’âme”.

“Ils ont réussi à amener Hollywood à apporter certains changements, ce qui, à mon avis, est assez phénoménal”, a déclaré Broadnax.

Fandom se répercute également sur le casting

Cependant, a déclaré Broadnax, il reste encore des problèmes à résoudre en ce qui concerne la représentation dans la culture des fans.

En particulier, les personnes qu’elle appelle “les puristes du livre ou les puristes du cinéma”. Cela fait référence aux fans qui souhaitent que le casting de personnages reste similaire à un moment très précis, ce qui signifie souvent qu’ils ne veulent pas voir de changements de sexe ou de race.

La version comique de The Sandman’s Lucien, à gauche, apparaît aux côtés de la version du personnage de l’adaptation Netflix – Lucienne, interprétée par Vivienne Acheampong. (DC Comics, Netflix)

Cela s’est vu dans certains contrecoups autour du casting de certains personnages, comme Death et Lucienne dans l’adaptation de Neil Gaiman de La Marchand de sableReva Sevander dans Obi Wan Kenobiou Annabeth Chase dans la prochaine série Disney+ Percy Jackson et les Olympiens.

L’acteur et ancienne star de Star Wars John Boyega a récemment ouvert ses portes le racisme qu’il a vécu après avoir été jeté un plomb noir dans la franchise.

Et tandis que des fans comme Broadnax disent que nous avons parcouru un long chemin au cours des 10 dernières années, continuer à voir ces changements ira un long chemin – pour les fans actuels et les fans à venir.

“Nous devons refléter le monde qui ressemble au monde dans lequel nous vivons – et cela va continuer à se produire.”