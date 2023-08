Fan Expo Canada est de retour et plus que jamais, elle est animée par un « fandom dirigé par des femmes »

Alors que le plus grand congrès de bandes dessinées et de divertissement au Canada s’apprête à faire son retour à Toronto, certains affirment que de plus en plus de femmes font partie de ce qui était auparavant considéré comme une industrie à prédominance masculine.

Fan Expo Canada, un espace de rencontre pour les passionnés de bandes dessinées, les superfans de télévision et de cinéma et les cosplayers, affirme qu’elle s’attend à attirer plus de 125 000 fans au Metro Toronto Convention Centre pendant quatre jours, du 24 au 27 août.

La cosplayeuse Brooke Colley participe aux conventions de fans à Toronto depuis 2001.

Colley dit qu’au fil des années, elle a vu de plus en plus de femmes participer à tous les aspects de la culture des fans – des auteurs et acteurs aux participants.

« Il est définitivement passé d’un fandom davantage axé sur les hommes à un genre plus large, qu’il soit féminin, masculin, non binaire », a déclaré Colley.

La première Fan Expo au Canada a été lancée en 1995 et n’a réuni que 1 500 personnes. Au fil des années, à l’instar d’autres conventions de fans comme Toronto Comicon ou Anime North, elle s’est considérablement développée.

REGARDER | Rencontrez les femmes derrière le fandom grandissant à Fan Expo:

Les femmes représentaient 49 % des participants l’année dernière

Abby Yew, responsable du marketing chez Wattpad, plateforme canadienne de narration en ligne, affirme que la montée de la culture fandom a également élargi les genres qui intéressent les gens.

« Les femmes influencent vraiment et potentiellement poussent ces fans et affirment leurs passions dans ce type de conventions », a déclaré Yew.

L’année dernière, Fan Expo a rapporté que 49 pour cent des participants s’identifiaient comme des femmes.

Andrew Moyes, vice-président de l’exposition, a déclaré dans un communiqué qu’il était ravi d’accueillir une foule diversifiée et enthousiaste.

« Étant donné que les publics s’identifiant aux femmes ont toujours été intéressés par les nombreuses facettes de la culture pop, notre programmation continue de refléter la diversité des intérêts de notre public », a déclaré Andrew Moyes.

« Notre engagement à favoriser l’inclusion donne à chaque fan l’occasion de susciter son enthousiasme lors de notre événement. »

Moyes a déclaré que Wattpad fournit une partie du contenu qui enthousiasme le public.

Les genres romantiques, de science-fiction et fantastiques se développent

La plateforme d’auto-édition basée à Toronto affirme avoir constaté une demande croissante de romans d’amour aux côtés d’autres genres comme la science-fiction ou le fantastique. Plus de 80 pour cent des utilisateurs de Wattpad s’identifient comme des femmes, a déclaré Yew, ajoutant que le genre le plus populaire est la romance.

« Nous ne dictons pas ce qui est populaire sur la plateforme. Les utilisateurs le font, notre communauté le fait », a déclaré Yew à CBC Toronto.

« Les créateurs peuvent venir sur Wattpad, partager leurs histoires spécifiquement romantiques et ils sont capables de créer un public mondial très important pour ce genre et de créer ainsi de véritables best-sellers. »

Yew affirme que cet intérêt croissant peut également être attribué à la pandémie de COVID-19.

« Les gens devaient rester à la maison, donc de plus en plus d’écrivains créaient des histoires, plus d’évasion [and] il y avait également davantage de lectures sur la plateforme.

En conséquence, Yew affirme que les femmes jouent un rôle croissant dans les conventions de fans.

« Cela montre vraiment qu’il y a un énorme appétit pour ce type de contenu et ce type de genre. »

Motivé par le besoin de représentation

Romi Moondi, auteure de comédies romantiques basée à Toronto 24 heures à Paris et 24 heures en Italietiendra une dédicace à la Fan Expo.

Moondi dit que lorsqu’elle a été attirée pour la première fois par les comédies romantiques, il y avait un manque de diversité et de représentation des différentes ethnies dans les personnages. Moondi a décidé qu’elle voulait changer cela.

Romi Moondi est une écrivaine canadienne des comédies romantiques 24 Heures à Paris et 24 Heures en Italie. (Laura Pedersen/CBC)

« Je voulais vraiment voir une comédie romantique avec un personnage principal qui me ressemble et qui vient d’Asie du Sud, donc ça m’a vraiment motivé », a déclaré Moondi.

Moondi a déclaré qu’elle appréciait de pouvoir interagir avec les lecteurs lors des conventions de fans et de leur permettre de partager cette passion en personne.

« J’ai certainement vu l’émergence d’un fandom dirigé par des femmes… C’était tout simplement génial de voir des femmes [being] passionné par les livres d’amour, les tropes, les fins heureuses, et parfois nous avons même des débats et des discussions animés à ce sujet. »