Fan de Stranger Things ? Ce Kolkata Kali Puja Pandal basé sur Netflix Show est à visiter absolument

Alors que Kolkata est célèbre pour ses diverses célébrations élaborées à thème de Durga Puja, la ville de la joie n’est pas loin derrière pour les célébrations de Kali Puja également. Une photographie d’un pandal Kali Puja dans l’avenue Moore du sud de Kolkata est maintenant devenue virale en raison de son design inspiré de l’émission de science-fiction à succès Netflix Stranger Things. La photo de l’entrée du pandal présentait un “Demogorgon”, un monstre fictif terrifiant qui est présenté dans l’émission et qui a récolté 925 likes et compte au moment du dépôt de ce rapport.

Jetez un œil au tweet ici.

https://twitter.com/DebotriG/status/1584053090491125765/photo/1

L’utilisateur de Twitter Debotri Ghosh a repéré et capturé l’instantané du pandal bien conçu. Elle a légendé le tweet: “Demogorgons sont arrivés dans un quartier voisin parce qu’ils ont un Kalipujo sur le thème de Stranger Things cette année.” Plusieurs utilisateurs de Twitter ont pris d’assaut la section des commentaires exigeant l’emplacement exact de la puja, tandis que d’autres ont apprécié la conception louable de celle-ci. Un utilisateur a écrit: “Pujas à thème, Kolkata le fait mieux!” tandis qu’un autre utilisateur a écrit : “Wow… toujours en S2… Je suppose que l’année prochaine ce sera Vecna ​​alors !”. Un troisième utilisateur a écrit : « C’est impressionnant !

Alors que Diwali est célébré en rendant hommage à la déesse Lakshmi dans plusieurs régions du nord de l’Inde, le même jour est célébré comme Kali Puja au Bengale occidental et dans certaines parties de l’Assam également. Au Bengale occidental, le festival est également appelé « Bhoot Chaturdashi » et est largement célébré pour rendre hommage aux âmes décédées et pour éloigner les esprits négatifs. Cette année, elle a été célébrée le 24 octobre.

La Kali Puja sur le thème de Stranger Things, organisée par Russa Shakti Sevak Sangh dans le sud de Kolkata, a vu plusieurs personnes visiter le pandal pour apercevoir la déesse. Jeet Roy, le secrétaire du Sangh, a déclaré au Times of India qu’ils se font un devoir chaque année de penser à quelque chose “d’un peu différent et décalé” en termes de conception de pandal. Il a poursuivi: «Puisque Kali pujo nous rappelle quelque chose de surnaturel, nous avons pensé que le thème de Stranger Things serait le bon pour créer une atmosphère effrayante. Le pandal restera jusqu’au 26 octobre et le show laser débutera le soir vers 18h30.

