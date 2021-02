Fan de Maradona? Vous pouvez maintenant ramener chez vous Porche 911 conduit par la légende du football

Bonhams a révélé qu’une Porsche 911 qui appartenait autrefois à nul autre que la légende du football Diego Maradona fera partie de sa vente Les Grandes Marques du Monde à Paris, qui se déroulera exclusivement en ligne du 3 au 10 mars 2021. La voiture est estimée à vendre entre 150 000 et 200 000 euros.

Diego Maradona, décédé le 25 novembre 2020, était un passionné de belles voitures, comme cette Porsche 911 Type 964 Carrera 2 Cabriolet, achetée neuve en 1992. C’est la voiture qu’il conduisait lorsqu’il a été surpris en train de rouler en plein cœur de Séville , Espagne.

L’année suivante, lorsqu’il quitte le club espagnol, il s’en débarrasse et il passe ensuite 20 ans chez un propriétaire privé avant de passer entre les mains de différents collectionneurs français. Seuls 1 200 exemplaires de ce modèle, développant 250 ch et pouvant atteindre 260 km / h, ont été produits par Porsche.

Parmi les 60 voitures de collection du catalogue pour cette vente particulière, on trouve d’autres modèles exceptionnels tels qu’une Aston Martin DB4 Series II Sports Saloon de 1960 (estimée entre 450 000 et 600 000 euros), une Mercedes-Benz 300 S Cabriolet A de 1953 (estimée à 350 000-450 000 euros) et une Peugeot 402 Darl’Mat Special Sport de 1938 (estimée entre 350 000 et 550 000 euros).

Côté compétition, une Lancia Integrale 1988 restaurée est estimée entre 240 000 et 280 000 euros.