FAMU Grad devient viral avec une séance photo nue sur le campus du HBCU

“Tous ceux qui me connaissent savent que je m’habille de manière provocante[ly] toute ma vie,” Térica Williams expliqué.

Les illustres anciens de Université A&M de Floride faites toujours les choses en grand, surtout lorsqu’il s’agit de photos de fin d’études créatives et innovantes. Ce temps Hollywood débloqué rapports Terica Williams a FAMU tendance pour ses photos provocantes pour célébrer l’obtention de son diplôme de maîtrise en formation des conseillers. Le nouveau diplômé est devenu viral avec un porteur de butin séance photo sur le campus de son alma mater avec un message sur la politique d’acceptation et de respectabilité.

Alexa, joue “Cosy !” Que les gens se concentrent sur le corps frappant de Terica ou débattent de la politique du décorum et de la respectabilité, le jeune homme de 24 ans fait certainement parler tout le monde. Elle a posé devant une statue de la mascotte du serpent à sonnette vêtue uniquement de talons rouges dorés et d’une casquette remplie de serpents fluides. Méduse, mange ton cœur !

“Il y a beaucoup d’hypothèses qui m’ont poussé à accepter mon corps. Beaucoup de gens ont mis en doute mes capacités et mon intelligence uniquement en fonction de la façon dont je choisis de m’habiller. Alors que je suis ici avec ma maîtrise à l’âge tendre de 24 ans, je suis la preuve vivante que les vêtements ne vous définissent pas. J’ai encouragé tout le monde à embrasser son corps et à sortir des normes sociales », a écrit Williams sur Instagram.

Indépendamment de ce que ressentent Internet ou les autres Rattlers, les réalisations de Terica ne devraient pas être éclipsées par ce qu’elle porte (ou ne porte pas). Dans une autre série de photos de remise des diplômes, Terica s’est vantée de ses statistiques impressionnantes. Elle a secoué un sweat-shirt FAMU, un jean rétro à pattes d’éléphant et un afro juste, invoquant Angela Davis. En plus de gagner “des milliers de dollars de bourses” et de maintenir un GPA de 3,8, elle est “éternellement reconnaissante” de “rejoindre les 2% de thérapeutes noirs”.

“La grève est une habitude, il fallait juste que je l’aie 🐍 Chère FAMU, Merci, grâce à vous je :

• Gagné des milliers de dollars de bourses d’études

• Maintien d’un 3.8 GPA

• A reçu un assistant diplômé

• Obtention d’une bourse d’études supérieures

• Devenu mentor

• A reçu une petite sœur de BSLS

• Perfectionné mon ℹ️mage Maintenant, je rejoins les 2% de thérapeutes noirs. Pour cela, je suis éternellement reconnaissant. Chaleureusement,

Terica Williams, M.Ed (maîtrise en formation des conseillers) »

Les réactions à la photo virale de Terica sont encore mitigées, mais elle prend les choses à bras-le-corps. Certains non seulement n’aiment pas le campus historique comme toile de fond d’une image racée, mais ont même affirmé que Terica “nous a fait (HBCU) reculer de milliers de pas”. Est-ce vraiment si profond ?

Williams est l’une des nombreuses femmes noires qui défient la politique de respectabilité aux yeux du public. Lizzo est connue pour embrasser son corps avec des tenues révélatrices et des séances photo de positivité corporelle nue. Megan toi étalon a fait tomber les barrières entre être une fille sexy et une étudiante. Elle twerk son chemin vers un baccalauréat dans l’administration de la santé de Université du sud du Texas. Plus récemment, le sénateur de l’État de Rhode Island Diadème Mack a fait la une des journaux pour avoir twerké en bikini dans un TikTok viral. Malgré les commentaires racistes et les réactions négatives au décorum, le sénateur sans vergogne a refusé de s’excuser pour être elle-même.

Que pensez-vous du fait que Terica supporte tout pour prouver un point? Internet a-t-il tort de juger un livre par sa couverture ?