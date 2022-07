“Family Or Fiance” revient pour une nouvelle saison sur OWN le 6 août

L’amour est le but ultime pour beaucoup, mais lorsque les êtres chers ne sont pas alignés, cela complique un peu les choses.

OWN: La série non scénarisée “Family or Fiancé” d’Oprah Winfrey Network revient pour une nouvelle saison émouvante le samedi 6 août à 21h00 HE / PT, avec dix épisodes d’une heure mettant en vedette des couples fiancés et leurs familles essayant de s’entendre page avant de descendre l’allée.

Animée par la coach relationnelle renommée Tracy McMillan, cette expérience sociale à enjeux élevés réunit des couples réels et leurs familles désapprobatrices pendant trois jours pour résoudre leurs différences. Après des séances de coaching et des tâches destinées à renforcer les liens, la compréhension renouvelée des familles les convaincra-t-elle de bénir le bonheur éternel du couple, ou seront-elles obligées de choisir entre la famille ou le fiancé ? Nous avons eu un premier aperçu de la nouvelle saison et c’est un DOOZY !

Découvrez la première bande-annonce ci-dessous:

WOW. Il y a d’énormes problèmes en jeu ici. Pourriez-vous vous voir amener votre fiancé dans cette émission ?

La nouvelle saison démarre le 6 août avec un épisode mettant en vedette Shanika et Justin, un jeune couple prêt à se marier mais des problèmes familiaux non résolus ont suspendu la célébration. Alors que Shanika tente de se réconcilier avec son frère séparé, Toney, des informations sur son passé et une histoire choquante sur une grossesse antérieure et un bébé qui a disparu suscitent l’inquiétude de Justin et de sa famille. La famille de Shanika est convaincue que Justin pourrait avoir des doutes s’il connaissait tous les mensonges que Shanika a racontés dans son passé, et ils sont prêts à tout exposer.

On dirait que la saison démarre en trombe.

“Family or Fiancé” est produit par Jonathan Murray, Julie Pizzi, Erica Ross et Jonathan Singer, et co-produit par Jason “Ninja” Williams, Valana Hunn et Alicia Bean de Bunim/Murray Productions en partenariat avec OWN : Oprah Winfrey Réseau.

Branchez-vous le samedi 6 août à 21 h HE / PT sur OWN!