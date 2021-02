Family Guy est-il sur Disney + et quels épisodes sont inclus?

FAMILLE Guy a été récupéré par Disney +.

Mais tous les épisodes ne seront pas inclus sur la plateforme de streaming.

Family Guy est-il sur Disney +?

Family Guy a été ajouté à Disney +, les 18 saisons allant de 1999 à 2019 étant disponibles à regarder.

Les fans seront ravis d’apprendre que l’émission classique culte fait désormais partie de l’offre Disney + – presque en totalité.

Quels épisodes de Family Guy sont inclus sur Disney +?

L’animation comique a été ajoutée dans son intégralité, à l’exception d’un épisode controversé.

L’épisode est la saison huit, l’épisode 21 et s’appelle les termes partiels de la tendresse, mais est également connu sous le nom de l’épisode de l’avortement, qui est interdit aux États-Unis.

Il voit Lois accepter de devenir une mère porteuse pour deux de ses amis, mais quand ils sont tués dans un accident de voiture, elle doit décider quoi faire de leur bébé.

Convenant avec Peter qu’ils ne peuvent pas élever l’enfant, ils doivent choisir entre l’adoption ou l’avortement.

Peter est alors conquis par les anti-avorteurs, mais Lois tente d’expliquer l’impact financier qui serait placé sur la famille s’ils gardaient l’enfant.

À la fin, Peter dit à la caméra: « Nous avons eu l’avortement » juste avant la fin de l’épisode.

Au lieu de cela, il a été remplacé par un spécial en deux parties appelé Something, Something, Something Dark Side qui est une parodie de Star Wars.

Comment puis-je le regarder?

Vous devez créer un Disney + compte qui coûte 7,99 £ par mois ou 79,90 £ pour un an, soit une économie d’environ 15%.

De cette façon, vous aurez accès aux 18 saisons.

L’année dernière, Disney + a abandonné son offre d’essai gratuit en vue de l’ajout d’Hamilton à leurs listes.

Il a récemment augmenté son coût mensuel, de 5,99 £ à 7,99 £.

Quelle est la cote d’âge de Family Guy?

Family Guy est classé 12+ sur Disney +.

Bien qu’il s’agisse d’une série animée, elle ne convient pas aux très petits enfants.

L’humour convient aussi aux adultes.