Family Fun Fest revient au DeKalb’s Hopkins Park jeudi – Shaw Local

DeKALB – La chambre de commerce de DeKalb et le district de DeKalb Park organiseront jeudi leur 11e Family Fun Fest annuel.

Le Family Fun Fest se tiendra de 16 h 30 à 19 h le 20 juillet à Hopkins Park, 1403 Sycamore Road, DeKalb, selon un communiqué de presse.

L’événement est gratuit et ouvert au public.

Photo d’archive locale de Shaw – Les visiteurs se frayent un chemin à travers les stands le jeudi 21 juillet 2022, lors du DeKalb Chamber of Commerce Family Fun Fest au Hopkins Park à DeKalb. (Mark Busch – [email protected]/Mark Busch – [email protected])

Les participants peuvent rencontrer des entreprises de la région de DeKalb et en apprendre davantage sur les ressources communautaires. L’événement propose également des jeux, des tirages au sort, des activités et des cadeaux à emporter. Les vendeurs offriront des cadeaux, des informations et des prix gratuits. La nourriture est disponible à l’achat. La piscine Hopkins sera également ouverte pour son événement Hot Summer Nights jusqu’à 21 h.

La chambre de commerce de DeKalb fournit aux entreprises de la grande région de DeKalb des ressources, des moyens pour les entreprises de se connecter entre elles et avec la communauté, et défend les besoins des entreprises.

Pour information, visitez dekalb.org ou les pages de médias sociaux de la Chambre de commerce DeKalb.