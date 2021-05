Familles séparées: le programme de réunification de Biden cherche à annuler la politique frontalière de Trump

Un petit groupe d’avocats et de défenseurs, dont Donohoe, prenait des dispositions pour environ trois douzaines de parents, parmi le premier groupe qui devait revenir. Les défis étaient nombreux. Le processus de passeport au Guatemala, par exemple, s’est avéré laborieux. Certains parents avaient un accès limité au téléphone portable et ne pouvaient être joints qu’une fois par semaine. D’autres avaient développé une profonde méfiance à l’égard des États-Unis après leur séparation et craignaient que certaines parties du programme de réunification ne soient une arnaque.