Familles réunies après la retraite russe en Ukraine

TSENTRALNE, Ukraine (AP) – Des proches embrassés au milieu de la route. Ils se sont serré la main et ont retenu leurs larmes. D’autres sanglotaient devant chez eux. Tous avaient aspiré à ce même moment – ​​retrouver leurs proches après le retrait des troupes russes de leurs villages du sud de l’Ukraine.

Des familles ont été déchirées lors de l’invasion de la Russie en février, alors que certaines ont fui et d’autres se sont effondrées. Maintenant, beaucoup se voient pour la première fois depuis des mois, après la dernière retraite de Moscou au milieu d’une contre-offensive ukrainienne qui a repris une poche de territoire coincée entre les capitales régionales de Kherson et Mykolaïv et la mer Noire.

Le retrait le plus important a été celui de la ville de Kherson elle-même, mais les troupes se sont également retirées des villages voisins ces derniers jours. L’Associated Press a visité quatre de ces villages cette semaine et a vu les gens retrouver leurs proches.

“Ce n’est qu’une explosion”, a déclaré Andriy Mazuryk. L’homme de 53 ans a laissé sa mère dans son village de Tsentralne en avril et s’est enfui à environ 30 kilomètres (18 miles).

Sa mère ne voulait pas partir, mais Mazuryk a un fils dans l’armée ukrainienne et craignait que les Russes ne le tuent. Même si les troupes d’occupation ont saisi les téléphones des gens, Mazuryk a réussi à parler à sa mère et à d’autres proches presque quotidiennement parce qu’ils passaient des appels en secret, a-t-il dit.

« Dieu merci, nous étions en contact tous les jours … les proches ont pris des risques », a-t-il déclaré.

Plus d’un demi-million de personnes ont fui les régions de Mykolaïv et de Kherson depuis février, selon les autorités locales, bien que les chiffres exacts soient difficiles à calculer. On ne sait pas combien sont revenus.

Alors que certaines personnes, comme Mazuryk, n’avaient qu’une courte distance à parcourir pour rentrer chez elles, d’autres ont voyagé à travers le pays lorsqu’elles ont appris que les Russes étaient partis. Igor, un soldat, s’est vu accorder un congé des combats dans la région du Donbass durement touchée afin qu’il puisse voir sa famille.

Sautant d’une camionnette dans le village de Vavylove, Igor jaillit en serrant sa mère dans ses bras, qui l’attendait au milieu de la route. “Je savais que cela arriverait, que nous gagnerions et que toute notre terre serait libérée”, a déclaré Igor, qui s’est exprimé à condition que seul son prénom soit utilisé, comme c’est généralement le cas pour les soldats ukrainiens, pour des raisons de sécurité.

Certains villageois ont dit qu’ils étaient surpris de la rapidité avec laquelle les Russes sont partis. Après que la Russie a annoncé une mobilisation partielle de quelque 300 000 réservistes en septembre, les habitants ont déclaré que des milliers de soldats supplémentaires avaient envahi la zone et l’avaient fortement minée.

Plusieurs personnes ont déclaré que dans les semaines qui ont précédé la retraite, les soldats russes ont stocké du matériel et creusé des tranchées, donnant l’impression qu’ils allaient rester.

Alors que la plupart des gens disaient que les Russes restaient seuls, les conditions de vie sous leur occupation étaient misérables : l’électricité, l’eau et le téléphone étaient coupés. Des ponts ont explosé, ce qui a rendu difficile le déplacement entre les villages pour acheter et vendre de la nourriture. Et les mines se cachaient partout.

Les Russes sont partis, mais ces problèmes demeurent.

Il y a eu au moins une douzaine d’accidents impliquant des mines ces derniers jours, a déclaré Oleh Pylypenko, le chef de l’administration qui couvre les villages visités par l’AP.

S’adressant aux habitants de chaque ville dimanche alors que des volontaires locaux distribuaient de l’aide alimentaire, Pylypenko a averti les gens de ne pas laisser leurs enfants jouer dans des tranchées abandonnées et a promis qu’il rétablirait l’électricité, l’eau et les communications dès que possible.

À l’approche de l’hiver, les groupes d’aide ont averti qu’il était essentiel de redémarrer rapidement ces services. “Nous devons agir rapidement pour éviter une catastrophe humanitaire pendant les mois d’hiver”, a déclaré Saviano Abreu, porte-parole du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires en Ukraine.

Pourtant, la plupart des gens dans les villages ont dit qu’ils n’étaient pas trop inquiets pour l’avenir. Ils étaient juste heureux que les Russes soient partis.

« C’est la première nuit que j’ai pu dormir », a déclaré Galina Voinova, une habitante du village de Znamianka. Depuis février, elle s’endort au son des bombardements, dit-elle.

Mais l’agonie de l’occupation n’est pas terminée pour tout le monde.

Le mari de Tatiyana Pukivska a été arrêté par les Russes parce qu’on leur a dit qu’il donnait à l’armée ukrainienne les coordonnées de leurs positions, a-t-elle dit. La résidente de Tsentralne, âgée de 41 ans, a déclaré qu’elle ne l’avait pas revu depuis, alors qu’elle essuyait les larmes de ses joues.

Debout à proximité, sa belle-mère s’est essuyée les yeux.

“Oh mon Dieu, c’est horrible”, a déclaré Lesia Pukivska en tenant une photo de la carte d’identité de son fils. “Je sens qu’il est vivant et qu’il va rentrer chez lui. Si seulement quelqu’un pouvait nous aider, nous sommes impuissants.

Sam Mednick, Associated Press