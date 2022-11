Familles et amis ont du mal à faire face après l’écrasement de Séoul

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Alors que les familles et amis endeuillés ont du mal à donner un sens à l’écrasement de la foule d’Halloween qui a tué 156 personnes dans la capitale sud-coréenne, leur chagrin est mêlé de colère face à l’échec des autorités à utiliser des contrôles de foule dans un petit quartier de la vie nocturne coincé avec des dizaines de milliers de fêtards.

Beaucoup ont exprimé une douleur déchirante et une profonde frustration face à ce qu’ils considéraient comme une incompétence officielle, y compris l’incapacité de la police à répondre de manière adéquate aux appels d’urgence répétés des gens au sujet de la foule croissante devenant incontrôlable quelques heures avant que l’écrasement ne se produise samedi soir dans une ruelle étroite près du Hamilton Hotel dans le quartier des divertissements d’Itaewon.

Voici les histoires de certains des membres de la famille et des amis en deuil.

“J’AI PENSÉ QUE J’ALLAIS MOURIR”

“Allons-y, allons-y”, a écrit Han Gyu-chang, portant un maquillage d’Halloween épais et un bandeau de ninja, sur Facebook alors qu’il postait un selfie avec deux de ses amis les plus proches alors qu’ils se dirigeaient vers Itaewon en voiture. Il a ajouté: “Nous sommes trop vieux pour cette bêtise.”

Le joueur de 32 ans n’a pas survécu.

L’un des amis de 15 ans, Choi Young-gyu, a décrit comment ils ont été emportés et séparés par une vague de corps poussant en avant dans l’allée entre une rangée de vitrines et l’hôtel Hamilton, avant que les gens ne commencent à tomber comme des dominos.

“Nous étions juste là pendant environ 20, 30 minutes et tout ce qui s’est passé”, a déclaré Choi à l’Associated Press, sa voix se brisant.

Écrasé par des couches de corps qui tombent et luttant désespérément pour respirer, Choi a déclaré qu’il avait fermé les yeux en pensant qu’il était sur le point de mourir avant que les secouristes et d’autres ne le sortent à la dernière minute. L’autre ami a été secouru par un autre fêtard qui a réussi à le tirer dans un club au sous-sol parmi la rangée de vitrines. Quelques heures plus tard, l’ami a appelé Choi, pleurant, après avoir découvert que Han se trouvait parmi les rangées de corps sans vie étendus dans les rues.

“Il était tellement excité d’aller à une fête d’Halloween, car il ne l’avait jamais fait auparavant”, a déclaré Choi à propos de Han.

Choi reçoit des soins médicaux pour diverses blessures, dont un pied qui a “enflé comme un éléphant”, a-t-il déclaré. L’autre ami s’est fait mal au dos.

Aux prises avec le choc et le chagrin, Choi a déclaré qu’il avait du mal à dormir.

« Tout est trop horrible et tout est trop frais. Je veux dire, j’ai vu des cadavres rouler dans les rues », a-t-il déclaré.

Choi se demande combien de policiers il aurait fallu pour empêcher l’écrasement. Il a du mal à comprendre pourquoi les responsables n’ont pas prévu de contrôles de foule et ignoré les appels d’urgence.

“J’ai perdu un ami et je veux que quelqu’un soit tenu pour responsable”, a-t-il déclaré.

« UN COLLABORATEUR COMMUN À L’ENTREPRISE »

Dans une salle funéraire d’un hôpital de l’ouest de Séoul, Lee Hyeon-jik a joué son rôle de “sangju”, le membre principal de la famille organisant des funérailles, recevant un flux continu d’invités s’inclinant devant le portrait de son défunt frère et leur servant de la nourriture dans un restaurant adjacent. salle.

Les tables étaient remplies de dizaines de travailleurs d’âge moyen – dont beaucoup portaient des vestes et des gilets d’atelier avec des badges en plastique – discutant du travail, de la vie et des adolescents qui ne leur parlaient plus. Ils faisaient leur part dans la tradition coréenne pour garder les funérailles occupées et bruyantes afin que les proches endeuillés ne soient pas submergés par le chagrin.

« Que pourrait-on dire de lui ? Lee a parlé de son frère, Lee Jeong-hwan, un réparateur d’électronique de 49 ans qui était parmi les plus anciennes victimes de l’écrasement à Itaewon. “Il était l’employé le plus courant de l’entreprise.”

Lee Jeong-hwan a travaillé pour une filiale de Samsung Electronics qui répare et entretient des appareils tels que des téléviseurs, des ordinateurs, des machines à laver et des téléphones portables. Les invités se souviennent de lui comme d’un collègue aimable et travailleur, passionné par les activités syndicales.

Lee Hyeon-jik a déclaré qu’il n’avait appris la mort de son frère que dimanche, le lendemain de la tragédie, lorsque l’entreprise a appelé pour lui demander s’il avait pu contacter son frère. Il a contacté la police, qui a confirmé que son frère avait été tué près de l’hôtel Hamilton.

Les secouristes lui avaient administré la RCR alors qu’il était inconscient, mais il a ensuite été déclaré mort dans un hôpital.

Lee Hyeon-jik a évité toute critique spécifique lorsqu’il a été interrogé sur le manque de contrôle des foules, affirmant que son objectif était de donner à son frère des funérailles appropriées.

“Cela aurait pu être évité”

Steven Tomas Blesi voulait voyager et vivre l’aventure, il était donc ravi de passer un semestre en Corée du Sud en tant que junior spécialisé en commerce international à la Kennesaw State University de Géorgie, selon son père, Steve Blesi.

Au cours de ses deux premiers mois, il a fait une randonnée pour voir des cascades et un volcan sur l’île de Jeju. Il a envoyé à sa famille une vidéo de l’île montrant le soleil et les vagues.

Blesi a rappelé comment son fils se précipitait tout seul lorsqu’il était enfant lorsque la famille visitait les magasins, incitant l’aîné Blesi à plaisanter en disant qu’ils allaient devoir lui mettre une laisse.

“C’était notre garçon. Il voulait explorer et simplement sortir », a déclaré Blesi lors d’un entretien téléphonique.

Steven Blesi, 20 ans, faisait partie des 26 ressortissants étrangers décédés dans la cohue. Il avait dit à son père qu’il sortait avec des amis après avoir terminé la mi-session. Lorsque la famille a appris l’afflux de foule, ils ont frénétiquement appelé son téléphone. Un policier a finalement répondu et a déclaré que le téléphone avait été récupéré dans la région.

Blesi a déclaré qu’il était furieux parce que la police semblait n’avoir rien fait pour gérer la foule, même si elle devait être importante après l’assouplissement des restrictions liées au COVID-19.

“À mon avis, cela aurait pu être évité”, a-t-il déclaré.

Blesi est allé chercher son fils aîné à l’Université d’Auburn et l’a ramené à la maison pour être avec la famille. Les deux frères étaient les meilleurs amis en grandissant.

“Pour être honnête avec vous, nous sommes juste engourdis et dévastés”, a-t-il déclaré. « Je n’ai aucune idée de comment nous allons aller de l’avant, mais nous avons notre autre fils qui a 21 ans, et nous lui devons de le faire. Et nous le devons aussi à la mémoire de Steven.

“JUSTE TROP DE PERSONNES”

Nathan Taverniti, un touriste australien de 24 ans, a douloureusement rappelé comment les mains tendues de son ami désespéré ont disparu dans la foule alors que les gens commençaient à crier et à s’entasser.

« Il y avait tout simplement trop de monde », a-t-il dit.

Grace Rached, une assistante de production cinématographique basée à Sydney, était la seule Australienne tuée dans la cohue.

“Il nous manque notre magnifique ange Grace, qui a illuminé la pièce avec son sourire contagieux”, a déclaré sa famille dans un communiqué.

Taverniti, comme de nombreux autres survivants, a imputé l’énorme perte de vies humaines à ce qu’il considère comme une incompétence officielle. Il a dit avoir pleuré toute la journée après avoir trouvé le corps de Rached dans un établissement où des victimes non identifiées étaient détenues.

“Si le gouvernement sait qu’il y aura autant de monde là-bas et qu’il y aura des barrages routiers, il devrait y avoir suffisamment de policiers et de services d’urgence déjà en attente”, a-t-il déclaré. “Il n’y avait clairement pas assez de présence policière.”

« IMPOSSIBLE DE RIEN FAIRE »

La plupart des familles des victimes ont achevé mercredi le traditionnel cortège funèbre du troisième jour, vêtues de noir et portant le portrait et les restes de leurs proches vers les crématoires et les cimetières. Le gouvernement de la ville de Séoul a ordonné aux crématoires de brûler plus de corps par jour dans le cadre des plans de soutien aux procédures funéraires.

La rue devant l’allée étroite est maintenant couverte de rangées de fleurs blanches et de notes exprimant le chagrin. Séoul a également établi des autels commémoratifs dans plusieurs endroits qui ont été visités par des dizaines de milliers.

L’une des personnes visitant l’autel devant l’hôtel de ville de Séoul était Hwang Jang Seop, qui a déclaré avoir perdu ses deux petits-enfants.

“Mon petit-fils et ma petite-fille ont dit qu’ils iraient à Itaewon samedi. Je leur ai demandé pourquoi ils y allaient et ils ont dit qu’il y avait un festival là-bas », a-t-il déclaré. “Je me sens tellement désolé en tant que grand-père, incapable de faire quoi que ce soit.”

___

Les journalistes de l’AP Chisato Tanaka à Séoul, en Corée du Sud, et Sudhin Thanawala à Atlanta, en Géorgie, ont contribué à ce rapport.

Kim Tong-hyung, Associated Press