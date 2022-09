Des tragédies comme celle qui a englouti la Nation crie de James Smith et Weldon, en Saskatchewan, peuvent dévaster une petite communauté, ce que ne savent que trop bien ceux qui les ont vécus.

C’est pourquoi les habitants de La Loche, en Saskatchewan, qui ont été victimes d’une fusillade de masse dans une école il y a un peu plus de six ans, et ceux qui ont ressenti l’impact de l’horrible accident d’autobus de Humboldt qui a tué 16 personnes en 2018 ressentent une telle empathie à propos de l’incident.

Tanzy Janvier, qui vit à Saskatoon mais qui se trouvait à La Loche au moment de la fusillade de masse dans l’école, dit qu’il lui est difficile de parler du saccage au couteau début septembre qui a fait 10 morts et 18 autres blessés, sans compter les deux accusés qui ont également décédé dans les jours suivants. Neuf des victimes décédées vivaient dans la nation crie de James Smith, et une autre à Weldon, en Saskatchewan, à moins de 20 kilomètres de la réserve.

Sur les 18 blessés, 17 ont été admis à l’hôpital et, lundi après-midi, quatre restent dans un état stable.

Bien qu’il existe des différences distinctes entre les deux horribles tragédies, Janvier dit qu’il y a des similitudes qui lui rappellent la fusillade dans une école à La Loche le 22 janvier 2016, qui s’est terminée par quatre morts, sept blessés et le tueur de 17 ans. en garde à vue.

“Depuis lors, chaque fois que j’entends parler d’une fusillade dans une école se produisant ailleurs, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, je ressens ces sentiments de chagrin et de traumatisme”, a déclaré Janvier à Leisha Grebinski, animatrice de CBC. Matin de Saskatoonla semaine dernière alors que l’accusé dans les coups de couteau de masse était toujours en fuite.

“C’est tellement similaire à ce que nous avons vécu, où quelqu’un de notre propre communauté a commis cette chose horrible”, a-t-elle déclaré.

Les membres de l’Église se consolent en janvier 2016 après que quatre personnes ont été tuées dans la fusillade de masse à La Loche, en Saskatchewan. (Jason Franson/La Presse Canadienne)

« Mon cœur… va à la nation crie de James Smith »

Janvier dit que son « cœur… va à la nation crie de James Smith », sachant que la communauté « affrontera beaucoup de choses ».

“Je sais que cela va être une tragédie sans fin pour eux”, a déclaré Janvier. “Cela va durer longtemps parce que c’était le cas pour nous à La Loche. C’était juste ce sentiment de désespoir et d’impuissance.”

Elle a dit que bien que les tragédies dans les petites communautés soient difficiles en raison de leur lien étroit, cela aide également à la guérison. “Il y avait toujours un câlin partout où je me tournais”, a-t-elle déclaré à propos du soutien lors des enterrements des victimes. “Vous pouviez voir votre propre chagrin sur les visages des autres.”

Un expert en stress traumatique couvre des aspects importants de la guérison après une tragédie communautaire

L'animatrice Leisha Grebinski s'entretient avec l'expert en stress traumatique Pat Rivard qui dit que des mesures doivent être prises maintenant pour aider les personnes touchées. On entend ensuite Tanzy Janvier qui était à La Loche lors de la fusillade scolaire de 2016.

Pat Rivard, un expert en stress traumatique qui a apporté son soutien après l’accident d’autobus de l’équipe de hockey Humboldt Broncos Junior A, a déclaré Matin de Saskatoon qu’il est important de “marcher aux côtés” de la communauté alors qu’elle navigue dans l’expérience traumatique.

“Chaque communauté a de la force et la Nation crie de James Smith n’est pas différente en termes de force inhérente qu’elle a au sein de sa communauté pour travailler à ses côtés et utiliser les gens très compétents de la communauté pour les aider à surmonter cela”, a-t-il déclaré.

Rivard dit que les gens réagissent différemment aux événements traumatisants et que cela peut prendre des mois ou des années à guérir.

La nation voisine soutient la communauté avec des alevins de poisson

Tommy Bird, membre de la nation crie Peter Ballantyne de Southend, en Saskatchewan, à environ 380 kilomètres au nord-est de Prince Albert et à plus de 500 kilomètres de James Smith, a déclaré que sa communauté avait organisé une friture de poisson dimanche après-midi pour soutenir les familles en deuil.

Une friture de poisson organisée pour les membres de la communauté de la Nation crie de James Smith est l’une des façons dont des personnes telles que Tommy Bird, ainsi que d’autres membres de la Nation crie de Peter Ballantyne, manifestent leur soutien à la communauté en deuil. (Tommy Bird/Facebook)

“Pendant un moment, nous avons changé l’atmosphère du deuil, du deuil, au rire pendant un certain temps. Tout le monde était heureux avec un sourire sur le visage avec un ventre plein de poisson”, a-t-il déclaré.

Il a dit que montrer à la communauté que les autres s’en soucient “va un long chemin”.

Les familles des victimes de Humboldt Broncos présentent leurs condoléances

Un message publié sur Twitter par Laurie Thomas, la mère d’Evan Thomas décédé dans l’accident de bus des Broncos, a déclaré que les familles de l’équipe des Broncos impliquées dans l’accident ont présenté leurs condoléances aux victimes et aux familles des récents coups de couteau.

Dans leur message publié vendredi, les familles ont remercié le personnel d’urgence et ceux qui continuent d’aider, tout en appelant les Canadiens qui ont soutenu les familles des Broncos “à montrer le même niveau de compassion envers nos frères et sœurs de la nation crie James Smith et de Weldon .”

Kaleb Dahlgren, l’un des joueurs de hockey impliqués dans l’accident mortel et l’auteur d’un mémoire à la suite de l’accident, a pris la parole en tant que conférencier principal lors d’un salon professionnel des ambulanciers paramédicaux la semaine dernière.

Des années après l'accident de bus de Humboldt Broncos, un survivant donne un aperçu de la façon de faire face à un traumatisme

Kaleb Dahlgren a parlé publiquement du rôle que les premiers intervenants ont joué pour lui sauver la vie. Désormais, il s'adressera directement à eux. L'animatrice Leisha Grebinski parle avec Dahlgren de ce qu'il a appris sur la guérison après une perte.

Dahlgren a parlé de sa lutte contre la culpabilité du survivant et a déclaré que lorsqu’il faisait face à l’accident, il a pensé à l’un de ceux qui sont morts dans l’accident et à ce qu’il voudrait pour lui si leurs places avaient été échangées.

“J’y ai pensé et j’étais comme, eh bien, poursuivre ses rêves, suivre ses passions, poursuivre tout ce qu’il peut, prendre des risques, s’amuser, aimer fort, vivre pleinement sa vie”, a-t-il déclaré.

“Je devrais le faire pour moi et pour tous aussi, et c’est pourquoi j’ai continué à partir de ce moment.”