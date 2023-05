Famille Yeh Meri : Juhi Parmar s’ouvre sur son travail pour OTT ; révèle pourquoi elle ne pouvait pas attendre que le tournage commence

Amazon miniTV – Le service de streaming vidéo gratuit d’Amazon a récemment lancé la nouvelle saison du drame familial culte Yeh Meri Family. La nouvelle saison met en vedette les acteurs talentueux JuhiParmar, Rajesh Kumar, Hetal Gada et Anngad Raaj. Depuis sa sortie, la série Web a suscité beaucoup d’éloges et d’appréciation de la part du public. Situé dans les hivers froids des années 90, le drame familial culte tourne autour de la vie quotidienne de la famille Awasthi basée à Lucknow. Depuis le long « Bonjour, madame » en classe jusqu’au jeu de pierre à papier-ciseaux, les temps ont changé et nous envisageons également l’ère virtuelle des gadgets. Nous ne sommes pourtant qu’à un clic de l’âge d’or avec la nouvelle saison de Yeh Meri Family.

Juhi Parmar joue le personnage de Neerja Awasthi

Juhi Parmar qui joue le personnage de Neerja Awasthi, qui est une mère, une enseignante et une femme, fait ses débuts sur la plate-forme OTT avec ce classique et parle de ses débuts, voici ce que dit l’acteur : « Quand l’histoire et le scénario ont été racontés pour moi pour la première fois, j’ai immédiatement su que je devais le faire. Je ne pouvais pas attendre que le tournage commence ! J’ai toujours choisi des personnages auxquels je peux m’identifier et Neerja m’a rappelé comment était ma mère pendant que je grandissais dans le 90. J’étais très heureux d’avoir reçu l’offre d’un si beau personnage. »

Juhi Parmar parle de travailler pour la plateforme OTT

Interrogée sur son expérience de travail dans l’espace numérique, Juhi a ajouté : « En tant qu’acteur, nous essayons de faire de notre mieux malgré le médium. Cependant, lorsque nous parlons de télévision, nous avons plus de temps pour construire le personnage et nous connecter avec le public alors qu’en OTT, le temps est limité. Nous connaissons le début et la fin, et le temps limité rend difficile d’avoir ce genre d’impact sur le public, c’est pourquoi nous avons des ateliers, donc quand nous commençons à tourner, cela ne se sent pas comme difficile. C’est bien planifié et pratiqué.

Produite par The Viral Fever, la nouvelle saison de Yeh meri Family est disponible GRATUITEMENT sur Amazon mini TV dans l’application Amazon Shopping et sur Fire TV !